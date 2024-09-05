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Bem-estar

Veja as causas de feridas na boca e como prevenir

Especialista explica quando as lesões devem ser motivo de atenção
Portal Edicase

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Publicado em 

05 set 2024 às 11:00

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Feridas na boca podem ter várias causas Crédito: ki907 | Shutterstock
A presença de feridas na boca pode causar preocupação e desconforto. Desde pequenas alterações benignas até sinais de problemas mais sérios, é essencial saber quando essas lesões devem ser motivo de atenção. Por isso, Monica Lotufo, professora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera Vila Mariana, elenca as causas do problema e indica quando você deve consultar o dentista. Confira:

Causas das feridas na boca

Segundo a especialista, as feridas na boca podem ter várias causas. “Aftas são pequenas úlceras que aparecem no interior da boca e causam dor, mas geralmente desaparecem em uma a duas semanas. Os fibromas, pequenos nódulos benignos que podem se formar devido a irritações crônicas como mordidas frequentes na bochecha, também são comuns. Embora inofensivos, devem ser monitorados para garantir que não haja alterações. Cistos, sacos cheios de fluido, podem ser encontrados no interior da boca e, embora muitos sejam inofensivos, alguns podem necessitar de remoção se causarem desconforto ou houver suspeitas de problemas mais graves”, esclarece.
No entanto, é fundamental estar atento a sinais que podem indicar condições mais sérias. Lesão que muda de cor, textura ou tamanho, que não cicatriza dentro de duas semanas ou que são acompanhadas por dor intensa, dificuldade para engolir ou sangramento, devem ser avaliadas por um profissional. 
Imagem Edicase Brasil
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação Crédito: hedgehog94 | Shutterstock

Quando é indicado consultar um especialista?

A Dra. Monica Lotufo destaca a importância de consultar um dentista se qualquer lesão na boca persistir ou causar preocupação. “Manter uma boa higiene oral, evitar o uso de cigarro e realizar consultas regulares ao dentista pode ajudar a prevenir o aparecimento de lesões na boca. No entanto, se surgirem, é essencial observar a evolução e procurar orientação do dentista estomatologista quando necessário. A maioria das condições pode ser tratada de forma eficaz com o acompanhamento adequado, assegurando a saúde e o bem-estar da cavidade bucal”, aconselha a profissional.

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