7 dicas para manter a saúde vascular em dia Crédito: Shutterstock

Os cuidados com a saúde vascular são essenciais para manter o organismo funcionando corretamente e prevenir doenças cardiovasculares. Embora muitas dessas patologias tenham um componente hereditário, a adoção de hábitos saudáveis pode ajudar a reduzir o risco de hipertensão, infartos e acidentes vasculares cerebrais. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, combinada com a prática regular de exercícios físicos, é fundamental para manter a pressão arterial em níveis normais e reduzir o colesterol ruim.

“Quando melhoramos a circulação sanguínea, por meio da alimentação, do exercício e de outros hábitos de vida, evitamos doenças ou a piora de um quadro”, ressalta a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, médica atuante em Medicina do Estilo de Vida e membro do American College of Lifestyle Medicine .

A profissional lista, abaixo, atitudes que aliviam sintomas e podem até prevenir doenças vasculares. Confira!

1. Cuide da sua alimentação

Essa dica é focada em três pilares: evitar alimentos que podem ser “bombas” para artérias; melhorar o funcionamento do intestino; e controlar a obesidade e sobrepeso. “Uma dieta baixa em colesterol e gordura saturada pode reduzir o risco de aterosclerose, que é um processo de acúmulo de placas em suas artérias. A placa retarda ou interrompe o fluxo sanguíneo”, afirma a médica.

O bom funcionamento do intestino é um aliado, visto que o aumento da pressão sobre as veias do abdômen, por conta da prisão de ventre e inchaço, pode comprometer a circulação das veias das pernas. “Acrescente ao cardápio frutas como mamão, legumes, verduras e sementes. Se não funcionar, os pré e probióticos podem ajudar, desde que bem orientados por médicos ou nutricionistas”, afirma a Dra. Aline Lamaita.

Por fim, a médica lembra que pessoas obesas têm maior disposição de desenvolver problemas vasculares por causa da quantidade de volume sanguíneo dentro das veias que se eleva. “Além disso, a gordura acumulada dentro dos vasos sanguíneos também acarreta uma má circulação. Além das varizes, outra complicação que pode surgir entre obesos é a trombose em decorrência do mau bombeamento do sangue para o corpo inteiro, gerando doenças ligadas ao sistema vascular”, afirma a médica.

A obesidade e o sobrepeso aumentam a pressão exercida sobre os vasos e favorece inflamações. Comer o essencial, controlando a quantidade de açúcar, sódio e gordura, deve fazer parte da vida de qualquer pessoa que quer minimizar os sintomas ou evitar as varizes.

2. Água sempre

Água, sucos e chás são recomendados para melhorar a circulação do sangue. “Quanto menor a ingestão de água, maior a viscosidade do sangue. Além disso, a desidratação também favorece a queda da pressão arterial, ameaçando vários órgãos. O consumo adequado de água garante que o organismo seja irrigado e bem nutrido de sangue”, enfatiza a Dra. Aline Lamaita.

Por outro lado, cuidado com o consumo excessivo de álcool: “Apesar de estudos apontarem que o consumo de pequenas quantidades diárias de álcool pode trazer benefícios à saúde, ingerir álcool em excesso pode fazer com que o organismo retenha mais líquidos e aumente a pressão sobre as veias e artérias, já que o álcool favorece a desidratação”, explica a médica.

3. Exercite seu corpo

Segundo a Dra. Aline Lamaita, a panturrilha é uma parte importante da saúde vascular. “A panturrilha é o coração das pernas: a cada contração muscular, bombeamos o sangue e ativamos a nossa circulação. Situações nas quais essa musculatura fica parada muito tempo podem causar uma retenção de líquido nas pernas, levando a inchaço, pernas pesadas, cansadas e aumentando a predisposição de desenvolver varizes e trombose venosa”, afirma a médica.

E nem precisa ser atleta profissional para evitar isso, já que os exercícios de baixo impacto são benéficos. Isso porque a contração da musculatura em caminhadas , por exemplo, entre outros benefícios, aumenta a velocidade do fluxo do sangue nas veias, melhorando o retorno do sangue ao coração. Uma dica valiosa é participar de caminhadas com amigos, para melhorar a circulação nas pernas e promover o crescimento de novos vasos sanguíneos.

4. Controle a hipertensão

Se você tem hipertensão, está em um risco aumentado de ataque cardíaco, derrame, insuficiência cardíaca ou danos vasculares. Então, verifique sempre sua pressão e converse com seu médico. “Se você tem diabetes, trabalhe para manter seu nível de glicose no sangue sob controle. Pessoas com diabetes correm um risco maior de doença arterial periférica devido aos danos que a doença pode causar aos vasos sanguíneos. Verifique com seu médico se você está tendo problemas com seu diabetes”, afirma a especialista.

5. Tome cuidado com hormônios e anticoncepcionais

O hormônio dos anticoncepcionais altera a circulação e aumenta o risco de formação de coágulos nas veias profundas, dentro dos músculos. “Consulte sempre seu médico de confiança e discuta o seu anticoncepcional. Toda medicação está sujeita a complicações e a decisão se o risco/benefício dessa droga vale a pena é feito entre você e o seu médico”, alerta.

6. Apague o cigarro

A médica enfatiza que a nicotina está ligada à diminuição da espessura dos vasos sanguíneos. “Além disso, o monóxido de carbono oferece um fator adicional de risco ao diminuir a concentração de oxigênio no sangue. Todo esse processo pode causar complicações para o normal funcionamento dos vasos, que ficam mais susceptíveis ao entupimento, podendo levar a processos de trombose, principalmente quando há fatores de risco envolvidos”, afirma a Dra. Aline Lamaita.

Alguns estudos também sugerem que a exposição à fumaça do cigarro resulta na ativação das plaquetas e estimulação da cascata de coagulação, por isso há um aumento na incidência de trombose arterial em fumantes. “Ao mesmo tempo, as propriedades anticoagulantes naturais são significativamente diminuídas”, esclarece.

Outra complicação do cigarro é que o ele dificulta o importante papel do sangue no processo de cicatrização, após cirurgias e procedimentos. “O vaso mais estreito tem um fluxo menor de sangue e o suprimento de oxigênio aos tecidos é afetado. Isso dificulta a cicatrização e pode causar até necrose de pele. Várias substâncias no cigarro dificultam a formação de fibroblastos, células ligadas ao processo cicatricial”, comenta.

7. Consultas regulares ao médico

O check-up vascular trabalha com o que há de mais importante na medicina moderna: a prevenção. “Visite anualmente seu angiologista e faça exames para saber se tudo está de acordo”, finaliza a médica.