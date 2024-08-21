Veja as etapas da transição capilar e como passar por ela

O big chop, também conhecido como BC, é o corte capilar que finaliza a transição. “Se está segura e consegue cortar o cabelo sozinha, você mesma pode fazer o seu BC. Foi o que aconteceu no meu caso: eu tinha segurança para cortar o meu cabelo e queria que aquele momento fosse todo meu, sozinha. Então, foi assim que eu finalizei a minha transição. Mas, para quem prefere não se arriscar sozinha, escolha um profissional com boas recomendações”, aconselha Ludmila Reis.