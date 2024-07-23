Veja as diferenças entre intolerância ao glúten, alergia e doença celíaca

A doença celíaca é uma condição crônica e autoimune, que provoca o ataque do organismo a ele mesmo. Causada por uma reação adversa ao glúten, tem predisposição genética. Basicamente, os celíacos não metabolizam a proteína, o que causa uma reação inflamatória severa na mucosa intestinal. Ao longo do tempo, pode trazer complicações mais sérias, como anemia, osteoporose e enxaqueca .