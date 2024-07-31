Veja a importância do sono para a saúde física e mental

A profissional acrescenta que a fase NREM apresenta três estágios. O primeiro é quando começamos a adormecer, ou seja, o sono é leve. O segundo diz respeito a um descanso um pouco mais profundo, com a diminuição da frequência cardíaca e da temperatura corporal. O terceiro trata-se de um sono intenso em que ocorre a diminuição da frequência do cérebro. Por sua vez, a fase REM finaliza o ciclo. Nesse momento, a atividade cerebral aumenta e os sonhos ocorrem.