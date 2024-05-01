Rotina: veja 5 dicas para melhorar o sono das crianças

O sono é fundamental para o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças Crédito: Chung Chih | Shutterstock

O sono é essencial para o desenvolvimento infantil, influenciando a saúde física, mental e emocional das crianças. Ele é vital para a consolidação da memória, o processamento das experiências diárias e o desenvolvimento cognitivo. No entanto, muitas crianças enfrentam dificuldades para dormir bem, o que pode levar a problemas como irritabilidade, dificuldades de aprendizado e sintomas de ansiedade.

Entender a importância do sono e adotar hábitos saudáveis desde cedo são passos fundamentais para garantir o bem-estar das crianças. Pensando nisso, as psicólogas Nathalia Heringer, especialista em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental, e Ariádny Abbud, especialista em terapia cognitiva-comportamental com crianças e adolescentes, do INPI (Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil), listam dicas valiosas para ajudar os pais a promoverem uma noite de repouso adequada para os filhos. Confira!

1. Reduza a exposição às telas e estímulos antes de dormir

Evite o uso de dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares e televisão, antes de dormir. A luz desses dispositivos, especialmente aquelas na faixa azul do espectro, pode interferir no ciclo natural do sono. Essa luz é interpretada pelo cérebro como se fosse do dia, o que pode suprimir a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo sono-vigília. Como resultado, o corpo pode ter dificuldade em entrar em um estado de relaxamento necessário para um sono profundo e restaurador.

2. Crie um ambiente propício para o descanso

Garanta que o quarto da criança seja tranquilo, escuro e livre de estímulos desnecessários, como acesso a telas e brinquedos que possam distrair do sono. O ambiente escuro estimula a produção de melatonina, hormônio do ano.

Ler antes de dormir prepara o cérebro para relaxar e descansar Crédito: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

3. Estabeleça uma rotina consistente

Criar uma sequência de atividades relaxantes antes de dormir, como tomar banho, ler um livro ou fazer uma oração, colabora para sinalizar ao cérebro de que é hora de relaxar e dormir.

4. Atenção aos padrões de sono individuais da criança

Observar os padrões de sono específicos de cada criança é importante para ajustar as rotinas de acordo com suas necessidades individuais , dando atenção à quantidade de sono necessária e os horários de dormir e acordar.

5. Promova uma boa higiene dosono