Veja a importância da vitamina D para a saúde

No entanto, mesmo com a importância de tomar sol para obtenção da vitamina D, é crucial realizar isso com cuidado. “O aparecimento das patologias de pele vem aumentando por conta da ausência de proteção solar, e o processo de envelhecimento da pele e do surgimento das doenças da pele estão ligados diretamente a esse fator que, se na medida errada, pode prejudicar e causar malefícios ao indivíduo”, afirma Larissa Santana Silva, dermatologista e professora de Medicina da Unime.