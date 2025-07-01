Veja 6 dicas essenciais para cuidar da sua saúde no inverno

Invista na vitamina D: A exposição solar é imprescindível para a produção de vitamina D, essencial para a saúde óssea e imunológica. Como a exposição solar é menor no inverno, é importante conversar com seu médico sobre a necessidade de suplementação, seja por meio de alimentos ricos em vitamina D ou suplementos vitamínicos.

Mantenha os ambientes arejados e se vista adequadamente: A baixa umidade do ar pode agravar problemas respiratórios. Mantenha a casa bem ventilada e, se necessário, use um umidificador. Um filtro de ar também pode ajudar a reduzir partículas no ambiente. Além disso, use roupas adequadas para o frio, e evite aglomerações em locais fechados.

Mantenha-se ativo: A inatividade pode afetar a saúde física e mental. Tenha uma rotina de exercícios físicos, mesmo que leves, como caminhadas. Isso ajuda a manter a circulação sanguínea e fortalecer o corpo.

Priorize a nutrição: Evite o excesso de alimentos gordurosos e calóricos. Mantenha uma dieta equilibrada com frutas, legumes, peixes e grãos integrais para fortalecer seu sistema imunológico.

Hidrate-se constantemente: Mesmo com menos transpiração, o corpo precisa de água para regular a temperatura e proteger os órgãos. A água também ajuda a transportar nutrientes essenciais que fortalecem o corpo e previnem doenças. A hidratação adequada também previne o ressecamento da pele causado pelo ar seco do inverno.

Proteja-se da gripe: A vacinação anual contra a gripe é fundamental. Adote hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou uso do álcool em gel. Evite tocar olhos, nariz e boca, que são portas de entrada para vírus.

