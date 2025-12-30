Tristeza de fim de ano? Especialistas dão dicas de como lidar com o sentimento

1. Reduza as expectativas sobre o próprio desempenho. O ritual de revisar metas costuma acentuar a sensação de fracasso. Para Anastacia, é essencial olhar para o ano com mais gentileza. “Nem tudo depende da nossa vontade. A vida é dinâmica e imprevisível. Reconhecer limites não diminui ninguém”, explica.

2. Organize a rotina sem tentar abraçar o mundo. A sobrecarga aumenta quando tudo parece urgente. Iago reforça que o cérebro funciona melhor com previsibilidade. Estabelecer prioridades reais ajuda a diminuir ansiedade e aumenta a sensação de controle.

3. Respeite os sinais do corpo. Cansaço extremo, irritabilidade e lapsos de memória não devem ser ignorados. Esses sintomas funcionam como alertas importantes. Pausas, descanso de qualidade e redução de estímulos podem evitar crises maiores.



4. Estabeleça limites com mais firmeza. Convites, confraternizações e demandas familiares podem criar exaustão social. Dizer não é uma forma de autocuidado. Escolher onde gastar energia é fundamental para preservar a saúde emocional.

5. Desconecte-se de comparações. Redes sociais tendem a amplificar a ideia de que todos estão felizes ou vivendo grandes conquistas. “Comparar a própria vida com recortes idealizados é um gatilho poderoso de frustração”, afirma Anastacia. Selecionar o que se consome e reduzir o tempo de tela já faz diferença.

6. Crie micro ritualizações de descanso. Pequenos respiros durante o dia ajudam a regular o sistema nervoso. Técnicas simples como respiração profunda, caminhadas curtas, meditação guiada e pausas para alongamento podem diminuir a tensão acumulada.

7. Busque apoio emocional. Quando o esgotamento se torna frequente e intenso, a ajuda profissional é essencial. Iago lembra que terapia e acompanhamento médico facilitam o processamento emocional e evitam que o ciclo de exaustão se repita no próximo ano.