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Folia

Saúde íntima: 5 cuidados essenciais para evitar infecções no carnaval

O aumento da transpiração, aliado ao uso de roupas apertadas e tecidos sintéticos, altera o pH da região íntima, facilitando a proliferação de fungos e bactérias

Publicado em 16 de Fevereiro de 2026 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2026 às 08:00
Carnaval
Para quem vai curtir blocos de rua ou festas na praia, o hábito de ficar com a roupa de banho molhada é o principal vilão Crédito: Shutterstock
Com o calor intenso, o uso prolongado de fantasias molhadas e a dificuldade de acesso a banheiros limpos, o Carnaval é o cenário ideal para o surgimento de desconfortos como candidíase, cistite e alergias. O aumento da transpiração, aliado ao uso de roupas apertadas e tecidos sintéticos, altera o pH da região íntima, facilitando a proliferação de fungos e bactérias.
Em meio à intensa programação, alguns cuidados com a saúde íntima feminina são fundamentais para evitar infecções urinárias, vaginais, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e outros desconfortos comuns nesta época do ano.
Para quem vai curtir blocos de rua ou festas na praia, o hábito de ficar com a roupa de banho molhada é o principal vilão. A umidade e o calor formam o ambiente perfeito para fungo.  Sempre que possível, leve uma troca de roupa seca ou opte por peças de algodão que permitam a ventilação. A ginecologista Loreta Canivilo elenca cinco orientações essenciais para aproveitar a folia com mais segurança. 

01

Cuidado ao usar banheiro químico

A primeira dica é ter atenção ao usar banheiro químico, pois é um local muito anti-higiênico, e bastante comum durante o carnaval. “Sempre que possível, evite o contato direto com o vaso sanitário, utilize protetores descartáveis ou forre o assento com papel, descarte-o após o uso e higienize as mãos antes e depois do uso”, orienta a ginecologista.

02

Não segure o xixi

Outro cuidado importante é não segurar o xixi por longos períodos. A prática, comum durante festas e desfiles, pode aumentar o risco de infecção urinária. “Segurar a urina favorece a proliferação de bactérias na bexiga. O ideal é respeitar os sinais do corpo e urinar sempre que houver vontade”. 

03

Não compartilhe roupas intimas

Não compartilhe roupas íntimas, como calcinhas, biquínis ou fantasias usadas sem proteção adequada. “Mesmo entre pessoas próximas, o compartilhamento de peças íntimas pode facilitar a transmissão de fungos e bactérias”, destaca.

04

Use sempre preservativos

O quarto ponto é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Além de prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a camisinha contribui para a proteção da saúde íntima e prevenindo gestações indesejadas. “O preservativo é indispensável, especialmente em relações ocasionais, muito comuns durante a festa”.

05

Evite fantasias apertadas

É importante evitar fantasias apertadas na região íntima, pois a falta de espaço para circulação de ar, pode ocasionar o suor, facilitando a aparição de bactérias e fungos. “Além de roupas apertadas, o ideal é não utilizar roupas molhadas e o mesmo absorvente por um longo período”. 
A médica lembra que é essencial observar qualquer alteração no corpo, como coceira, ardor, corrimento ou odor diferente. “Esses sinais não devem ser ignorados. "Ao perceber algo fora do normal, a recomendação é procurar um ginecologista e evitar a automedicação”, conclui a ginecologista.

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