Saúde íntima: 5 cuidados essenciais para evitar infecções no carnaval

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Cuidado ao usar banheiro químico

A primeira dica é ter atenção ao usar banheiro químico, pois é um local muito anti-higiênico, e bastante comum durante o carnaval. “Sempre que possível, evite o contato direto com o vaso sanitário, utilize protetores descartáveis ou forre o assento com papel, descarte-o após o uso e higienize as mãos antes e depois do uso”, orienta a ginecologista.



02

Não segure o xixi

Outro cuidado importante é não segurar o xixi por longos períodos. A prática, comum durante festas e desfiles, pode aumentar o risco de infecção urinária. “Segurar a urina favorece a proliferação de bactérias na bexiga. O ideal é respeitar os sinais do corpo e urinar sempre que houver vontade”.



03

Não compartilhe roupas intimas

Não compartilhe roupas íntimas, como calcinhas, biquínis ou fantasias usadas sem proteção adequada. “Mesmo entre pessoas próximas, o compartilhamento de peças íntimas pode facilitar a transmissão de fungos e bactérias”, destaca.



04

Use sempre preservativos

O quarto ponto é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Além de prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a camisinha contribui para a proteção da saúde íntima e prevenindo gestações indesejadas. “O preservativo é indispensável, especialmente em relações ocasionais, muito comuns durante a festa”.



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Evite fantasias apertadas