Rosácea: entenda o que é a doença que acomete a atriz Carol Castro

A rosácea pode ser classificada em quatro subtipos, em que os sintomas vão se associando:

Tipo 1 – É caracterizado pela vermelhidão persistente na face, principalmente no centro do rosto, e pelo aparecimento de pequenos vasos sanguíneos visíveis

Tipo 2 – A pessoa apresenta além da vermelhidão, pápulas e pústulas

Tipo 3 - Se soma aos sintomas anteriores o espessamento da pele

Tipo 4 - Mais grave, pode acometer até a mucosa ocular, causando blefarites

