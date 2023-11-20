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Redes sociais: veja 6 riscos da distorção da realidade e o que fazer

Busca pelo corpo ideal, comparações sociais e a pressão por aprovação afetam principalmente adolescentes e jovens

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2023 às 10:00
Mulher usando rede social
A busca pela perfeição estética, muitas vezes impulsionada pelas redes, é uma das maiores preocupações atualmente Crédito: Shutterstock
As redes sociais vêm afetando diretamente o modo como percebemos o mundo. A busca pela vida perfeita, a espetacularização e a pressão pelo corpo considerado padrão ganharam ainda mais força com o avanço da tecnologia e a criação de novas ferramentas com os filtros de redes sociais. Essa nova forma de percepção do mundo, visto de uma tela de celular, estimula a insegurança, a constante comparação com o outro e a busca por aprovação externa, um solo fértil para o desencadeamento de doenças mentais.
“O mundo digital tem um impacto cada vez mais negativo, distorcendo a nossa percepção da realidade, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente em jovens e adolescentes. A necessidade de aprovação por meio de métricas de engajamento, a beleza inatingível com o uso de filtros, os comentários negativos, tudo isso acaba prejudicando a autoestima, gerando sentimentos de inadequação ou mesmo criando uma ansiedade em relação à imagem”, destaca o psiquiatra João Paulo Cirqueira.
A busca pela perfeição estética, muitas vezes impulsionada pelas redes, é uma das maiores preocupações atualmente. Historicamente, o Brasil sempre figurou no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS), hoje o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking. Além disso, pesquisa recente realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) também aponta um enorme crescimento de 390% na busca por procedimentos estéticos no país.
Essa nova forma de ver o mundo e ser visto, por meio da lente virtual, afeta por completo a percepção da realidade, levando principalmente os jovens a entrar em uma corrida desleal pela perfeição. O psiquiatra destaca seis consequências dessa busca desenfreada pela perfeição e idealização nas redes sociais:
  1. Comparação social: as redes sociais frequentemente exibem vidas ideais, gerando comparações e sentimentos de inadequação.

  2. Dismorfia corporal: a preocupação excessiva e crônica com supostos defeitos físicos podem levar a uma visão distorcida e negativa do próprio corpo.

  3. Pressão por aprovação: métricas de engajamento criam pressão constante por validação e sensibilidade às reações online.

  4. Comentários negativos: críticas prejudicam a autoestima e a sensopercepção.

  5. Isolamento: as redes sociais podem levar ao isolamento social, apesar da aparente conexão, principalmente em jovens e adolescentes que se sentem inadequados diante de vidas editadas e padrões de beleza.

  6. Ansiedade e depressão: essa constante corrida para atingir a perfeição pode gerar pressão para corresponder a esses padrões irreais, criando um ciclo de ansiedade e tristeza.
Para quem busca fugir desse mundo irreal, a recomendação é ao identificar esses padrões de pensamento distorcidos deve-se buscar ajuda para substituí-los por pensamentos mais realistas e saudáveis. Alguns tratamentos e abordagens na área da saúde mental podem contribuir.
João Paulo Cirqueira, psiquiatra
O psiquiatra João Paulo Cirqueira diz que as redes sociais podem levar ao isolamento social Crédito: Divulgação
"O acompanhamento psiquiátrico pode auxiliar a promover essa consciência ajudando a enfrentar os desafios online com mais resiliência e criar uma base sólida para o equilíbrio mental em um mundo digital em constante evolução"
João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

SAIBA COMO DRIBLAR OS PROBLEMAS

  • Meditação é uma das boas alternativas para ajudar a aflorar as sensações corporais, pensamentos e emoções.

  • Psicoterapias que envolvam a exploração das sensopercepções e reflexões sobre a gênese das crenças e pensamentos que podem contribuir para ampliação do conhecimento de si.

  • Terapia Expressiva, como arteterapia e musicoterapia, podem ajudar os pacientes a explorar e expressar suas sensopercepções e emoções de forma não verbal. Isso pode ser particularmente eficaz para pessoas que têm dificuldade em falar sobre suas experiências.

  • Atividade física regular supervisionada, higiene do sono e alimentação equilibrada auxiliam na construção do corpo e mente saudáveis.

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