Pés rachados: saiba o que causa e como tratar o problema

Veja produtos para tratar o problema
- SA Creme Renovador para os Pés, de Cerave. Formulado com Ácido Hialurônico, Ácido Salicílico, Niacinamida, Glicerina, Fitoesfingosina e Colesterol é indicado para hidratar, apaziguar, esfoliar, suavizar a pele e ajudar restaurar a barreira cutânea protetora dos pés. Indicado para pele extremamente seca, áspera e irregular. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme Hidratante para Pés Urea Repair Plus, de Eucerin. Ideal para o cuidado com pés ressecados. Desenvolvido com 10% de Urea e Ceramidas, alivia por 48 horas os sintomas da pele seca. Suaviza o calcanhar ressecado e proporciona hidratação intensa e imediata. Possui rápida absorção, não gorduroso, sem fragrância. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Loção Deo Hidratante Aveia, da Skala. Com fórmula que combina manteiga de karité, glicerina e óleo de girassol, o produto atua na hidratação e na manutenção da elasticidade da pele. A presença do extrato de aveia contribui para o cuidado de áreas ressecadas, enquanto a vitamina E auxilia na proteção da pele contra o ressecamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Derma Multirrestaurador, de Bepantol. Ideal para áreas ressecadas como pés, calcanhares, cutículas e cotovelos. Com uma fórmula enriquecida com Dexpantenol, Lanolina e óleo de amêndoas doces, proporciona uma hidratação intensa e restaura profundamente a pele, protegendo-a do ressecamento. (COMPRE NA AMAZON)
- Ureadin Podos, de Isdin. Conta com 10% de Uréia Isdin, tem textura gel de rápida absorção, reduz os sinais de ressecamento, melhora a circulação sanguínea e alivia a sensação de pés cansados em apenas três dias. Com alantoína, pantenol e manteiga de karité, que hidrata de forma intensa a região. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bálsamo para os Pés, de Dove. Reúne cuidado intensivo para pés ultra ressecados em uma fórmula concentrada que reduz aspereza e rigidez, devolvendo maciez e conforto imediato. Com ácido hialurônico, colágeno vegano, niacinamida e cera de carnaúba, nutre profundamente, fortalece a barreira cutânea e ajuda a reter a hidratação. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
- Creme Suavizante para os Pés, de Mavala. Contém alantoína e colágeno marinho, que previnem rachaduras e o ressecamento da pele. Ele restaura a elasticidade e maciez da epiderme, e, portanto, a torna mais resistente. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Intensivo para Rachaduras, da Labotrat. Contém ureia e ácido lático. Combate asperezas e rachaduras, repõe a umidade, regenera, nutre e amacia.
- Máscara Esfoliante para Calcanhares, de Kiss New York. Remove peles mortas, asperezas e calosidades, deixando os pés mais macios e renovados. Sua fórmula com ácidos lático, salicílico e glicólico promove a esfoliação, enquanto o extrato de abacaxi e hortelã acalma a pele.
- Creme Hidratante Queratolitico para os Pés, da Avatim. Ideal para tratar casos severos de aspereza, especialmente nos calcanhares, é formulado com queratina e manteiga de cupuaçu, que proporcionam uma hidratação intensa e eficaz. O ácido salicílico, também presente na composição, promove uma esfoliação química, ou seja, não há necessidade de fricção. A ação do ácido salicílico ajuda a remover as células mortas da pele, deixando-a com um aspecto mais saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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