Perfumes: 9 lançamentos para celebrar o Dia Internacional do Perfume

1
Paradoxe Virtual Flower, da Prada
Fragrância desenvolvida em colaboração com inteligência artificial, que celebra a criatividade, a inovação tecnológica e a beleza do inesperado. O Eau de Parfum dá protagonismo para uma das flores mais sofisticadas da perfumaria: o jasmim. Esta fragrância floral almiscarada captura a fragrância leve e luminosa do jasmim na sua forma natural e se desdobra com notas de topo frescas e cítricas de Vert de Bergamota da Itália, que são extraídas por meio de uma expressão a frio da casca e destilação molecular do óleo essencial. Também apresenta vibrantes notas de coração de Neroli e um acorde único de jasmim, ancorado por notas de fundo de Serenolide Musk e Ambrette. (COMPRE AQUI
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2
Perfume Joy Emotion Scent, da Mary Kay
Com o suporte da neurociência, o perfume aguça sensações positivas graças à tecnologia proprietária da Givaudan. O resultado é uma fragrância poderosa, capaz de transformar a maneira que cada pessoa se sente. A fragrância pertence à família olfativa Frutal Floral da marca e combina notas de pêssego, que proporcionam frescor, radiância e alegria; óleo de gerânio do Egito, que adiciona toque de feminilidade; e Musk para reforçar a sensação de cuidado e bem-estar.
3
Madeleine 862 La Pistacherie, da O.U.i
É um gourmand amadeirado que captura a essência do savoir-vivre (saber viver) parisiense e o aroma irresistível do pistache. A novidade une o floral envolvente da Tuberosa, a doçura das tradicionais madeleines francesas e a intensidade do pistache, criando uma experiência sensorial sofisticada que convida a saborear os prazeres da vida. As notas de topo tem pimenta rosa, acordes de framboesa e o icônico pistache. Já no coração, o aveludado acorde de rum, tuberosa e o sabor das Madeleines criam uma sensação reconfortante e delicada. O fundo, com baunilha, musk, patchouli e praline, cria uma base envolvente que perpetua a experiência de um momento inesquecível.
4
Clash, de O Boticário
É um perfume masculino impactante do começo ao fim, resultado da combinação potente de frescor e força. Na saída, notas geladas e modernas combinadas à nuance frutal aditiva. No corpo, aromáticos extraídos em alta pressão, processo que garante sua versão mais pura e fresca. No fundo, a força amadeirada do Vetiver é combinada à textura envolvente do cashmeran, um clash de sensações, revelando a potência do homem moderno. (COMPRE AQUI
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5
Perfect Elixir, de Marc Jacobs
É uma evolução quente e opulenta do eau de parfum original. O acorde de ruibarbo roxo suculento no topo encontra o poderoso amadeirado âmbar dourado no corpo da fragrância, com o toque final de extrato de baunilha na base que arremata tudo de forma luxuosa, cativante e irresistível. O frasco da fragrância foi inspirado pelo amor de Marc em combinar elementos do cotidiano para criar algo verdadeiramente encantador e inovador.
6
Mareô Água do Mar Perfumada, de L'Occitane au Brésil
Possui eletrólitos, conhecidos por suas propriedades únicas de remineralização e tonificação, capazes de trazer perfumação e repor os sais minerais perdidos ao longo do dia pela pele, como potássio, magnésio, cálcio e sódio. Ele também proporciona hidratação por até 24 horas e revitalização, sem deixar a pele pegajosa. Sua fragrância, desenvolvida com a tecnologia exclusiva Thalassogaia, que conduz mentalmente a uma viagem às costas marinhas, podendo contribuir com os benefícios holísticos de sensação de bem-estar, como se estivesse fisicamente próximo ao mar. (COMPRE AQUI
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7
La Belle Flower Edition, de Jean Paul Gaultier
É um perfume feminino floral frutado ambarado. Apresenta fragrância intensa e imaginativa. Desde as primeiras notas, ele se desdobra em torno de um damasco suculento, ampliando a baunilha exuberante, enriquecida com patchouli. As flores de magnólia e jasmim revelam então uma voluptuosidade floral âmbar.
Seu frasco, adornado por pétalas rosadas e com um estojo vibrante em cores ácidas, reflete a feminilidade e o luxo da criação, com um toque irresistível de sensualidade.
8
Venus, de Nina Ricci
É a nova fragrância da grife francesa. É a primeira fragrância criada por Harris Reed - diretor criativo da marca desde 2022 - e foi pensada para expressar uma nova faceta da feminilidade inspirada na Philautia, palavra grega que simboliza o amor próprio, uma mensagem de não esquecer de si mesmo. A fragrância é um chipre floral baseado na magnólia e ampliada pela baunilha e patchouli branco.
9
Ekos Frescor Cacau, da Natura
O frescor traz uma perfumação única com extrato aromático 100% natural do cacau da Amazônia, com fragrância cítrica adocicada leve. A fragrância não só captura a cremosidade do fruto, mas também seu frescor. Uma criação que une notas marcantes e naturalidade. (COMPRE AQUI
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