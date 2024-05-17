Otoplastia: o que é o procedimento na orelha e quando ele é indicado

O objetivo é que com otoplastia, as orelhas harmonizem com o rosto do paciente Crédito: Shutterstock

Você sabe o que é otoplastia? O termo pouco conhecido é utilizado para nomear toda e qualquer cirurgia realizada nas orelhas, seja para corrigir assimetrias ou até mesmo reconstruir a área devido a deformidades causadas por traumas.

Inúmeros famosos, como Alessandra Ambrosio, Carla Perez, Juliano Cazarré, Fiorella Mattheis, Brad Pitt e Kate Hudson , já aderiram à correção. A cirurgia estética é realizada para minimizar imperfeições, formato e corrigir assimetrias das orelhas.

Em geral, o procedimento é indicado para pessoas que tem a autoestima afetada pelas “orelhas de abano”. No caso de crianças, em especial, é preciso avaliar se o desconforto com a própria aparência é provocado pelo bullying. Para isso, o indicado é buscar por atendimento psicológico antes de optar pela cirurgia.

O objetivo é que com otoplastia, as orelhas harmonizem com o rosto do paciente. Desta forma, o cirurgião mapeia a angulação de alterações anatômicas ideal. “Toda a cartilagem é remodelada, o excesso de pele é retirado e a orelha é fixada no local desejado pelo paciente, conforme o planejado antes do procedimento. A cirurgia é feita no ambiente cirúrgico, com anestesia local e com sedação”, detalha o cirurgião plástico Ariosto Santos.

Antes da cirurgia ser marcada, é importante serem feitos exames pré-operatórios, para ser verificado se o paciente está apto a realizar o procedimento. Pessoas que possuem doenças que podem prejudicar a cicatrização, como diabetes, ou condições que apresentem risco de vida, como problemas cardiológicos, devem solicitar ao médico uma avaliação mais minuciosa.

Quais cuidados que devem ser tomados?

Por se tratar de uma cirurgia pouco invasiva, os pacientes são normalmente liberados no mesmo dia. Mas ainda assim, é importante seguir algumas recomendações durante o pós-operatório, que dura em média 40 dias. O cirurgião lista algumas orientações:

Utilize o curativo pós-cirúrgico pelo tempo recomendado pelo médico;





Tome apenas os medicamentos indicados pelo seu cirurgião;





Evite tomar sol e ir à praia ou piscina durante 40 dias;





Não pratique esportes que possam causar traumas no local nesse mesmo período;





Utilize touca de compressão na hora de dormir para a orelha não dobrar;





Evite dormir de lado, em cima da orelha, por no mínimo um mês e meio;





Aguarde a liberação do médico para fazer atividades físicas.