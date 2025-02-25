AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • O que é neurite vestibular, doença que fez Dilma Rousseff ser internada
Na China

O que é neurite vestibular, doença que fez Dilma Rousseff ser internada

A Neurite Vestibular é a inflamação do nervo vestibular, nervo responsável por transmitir informações entre o labirinto e o cérebro.

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2025 às 19:36
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff  teve um quadro de neurite vestibular Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Internada na última sexta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff teve um quadro de neurite vestibular, segundo boletim médico divulgado ontem. A ex-presidente apresentou pressão alta, vômito e tonturas.  A otoneurologista Nathália Prudêncio explica que a Neurite Vestibular é a inflamação do nervo vestibular de um único lado, responsável por transmitir informações entre o labirinto e o cérebro. "Diferentemente da Labirintite, esse quadro não gera alterações auditivas, mas são esperados sintomas como vertigem, náuseas, vômito e dificuldade para andar”. 
A médica explica que a Neurite Vestibular é um distúrbio do sistema vestibular causado pela inflamação do nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro, cujos sinais elétricos ajudam a controlar o equilíbrio. “Essa condição compromete a informação que chega até o sistema nervoso central, desencadeando a tontura típica desta doença: a vertigem rotatória. Esse tipo de tontura é caracterizada pela sensação de ver tudo girar ou de sentir o corpo girar. Em alguns casos, também pode se manifestar como um desequilíbrio importante ou instabilidade”, explica. 
Na maioria dos casos, segundo a médica, a doença ocorre após um quadro viral comum, como uma gripe ou um resfriado. “É relativamente rara em crianças, mas pode ocorrer em adultos de todas as idades, sobretudo entre aqueles com idades entre 30 e 60 anos”, completa.
A médica explica que uma característica importante na Neurite Vestibular ― e uma das principais pistas para o seu diagnóstico ― é que a doença começa de forma repentina e não costuma apresentar alterações auditivas, como perda de audição, sensação de ouvido tapado e zumbido no ouvido.
“Além da avaliação clínica em consultório, podem ser solicitados exames complementares para avaliação do sistema vestibular ― como Video Head Impulse Test (vHIT), Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP) e Videonistagmografia ―, bem como a audiometria para afastar o acometimento auditivo. É importante que o paciente busque ajuda médica com rapidez para obter um diagnóstico e iniciar o tratamento”, diz.

Os sintomas

Segundo a otoneurologista, o paciente geralmente apresenta uma vertigem intensa capaz de dificultar atividades simples, como andar. Outros sintomas esperados são: náusea; vômitos; palidez; nistagmo (movimento involuntário dos olhos); sudorese intensa. “Os pacientes costumam experimentar uma única crise isolada ― que começa grave e reduz sua intensidade gradualmente ao longo dos dias e semanas” diz.

Tratamento

A Neurite Vestibular é uma doença autolimitada, ou seja, os sintomas agudos tendem a desaparecer completamente ao longo de alguns dias ou semanas, de acordo com a médica. 
"O tratamento consiste no uso de medicamentos, como supressores labirínticos, corticosteroides e cuidados no dia a dia para aliviar os sintomas da doença"
Nathália Prudêncio - Otoneurologista
“Muitas vezes, porém, a doença pode causar uma sensação de tontura ou desequilíbrio que pode se manter por semanas, principalmente com movimentos rápidos da cabeça. Nesses casos, é importante que o paciente mantenha sua vida ativa e, se necessário, inicie à Terapia de Reabilitação Vestibular. Essa reabilitação é feita junto a um profissional especializado e consiste em exercícios realizados com a cabeça, olhos e corpo, ajustados para cada fase do tratamento, cuja função é estimular o nervo vestibular afetado”, diz.
Segundo a médica, não há como dizer exatamente quanto tempo dura a Neurite Vestibular. “A recuperação pode variar de acordo com o grau da lesão, a idade do paciente, características específicas do indivíduo, nível de atividade, entre outros fatores. Em geral, são esperadas entre 6 a 8 semanas de reabilitação para remissão completa dos sintomas, mas o tempo pode aumentar quando o tratamento é negligenciado pelo paciente”, explica.
Embora seja uma doença relacionada ao nervo vestibular, o primeiro médico a ser consultado nesse caso é o otorrinolaringologista ou o otoneurologista (que é o otorrino especializado em sintomas como tontura e zumbido). "Na consulta, procuramos entender a história do paciente, além de analisar o seu histórico de saúde e realizar o exame físico em consultório, que pode nos dar pistas da doença”, finaliza a médica.

Veja Também

Saiba como prevenir a gastroenterite no Carnaval

Verão: 5 alimentos que ajudam a proteger a pele do sol

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renove as energias da casa: 4 defumações para fazer em outubro
Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente
Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e caminhão em Alegre
Imagem BBC Brasil
Por que eleição brasileira é teste para estratégia de Trump na América Latina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados