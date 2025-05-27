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Cirurgia plástica

O que é mastopexia, cirurgia que Rafaella Santos fez nos seios

A mastopexia é indicada para pacientes que desejam corrigir a flacidez das mamas, seja devido ao envelhecimento, amamentação ou grandes variações de peso

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 13:41

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 mai 2025 às 13:41
Rafaella Santos
Rafaella passou por um procedimento cirúrgico chamado de mastopexia Crédito: Reprodução @Rafaella
Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, passou por uma cirurgia em São Paulo. O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Thiago Paoliello, que compartilhou em seu perfil nas redes sociais uma foto ao lado da influenciadora. "Rafaella recebeu alta hoje. Procedimento realizado com sucesso. Agora seguirá com os cuidados pós-operatórios ao lado da nossa equipe", escreveu ele na legenda da foto.
De acordo com informações divulgadas pelo Extra, no último fim de semana, Rafaella passou por um procedimento cirúrgico para troca das próteses de silicone dos seios, diminuindo de 505 ml para 255 ml. Ela também fez uma mastopexia, uma cirurgia plástica para remodelar as mamas.
A mastopexia é uma mamoplastia, ou seja, uma plástica onde é feito uma remodelagem da mama utilizando prótese ou não. "Ela é feita utilizando os próprios tecidos da mama, o que proporciona uma mama mais projetada, com um colo mais bonito, e com um formato mais adequado, de acordo com o desejo da paciente. As cicatrizes podem ser pequenas ou em vários formatos, como L, de acordo com cada mama", explica o cirurgião plástico Ariosto Santos.
O médico diz que, dependendo do caso, além de retirar o excesso de pele, pode ser necessário dar um novo formato para a mama, tirando tecido glandular e tecido gorduroso, e remodelando totalmente a mama para dar um colo bonito e projetar a mama adequadamente. 
Ariosto Santos, cirurgião plástico
O cirurgião plástico Ariosto Santos explica sobre a cirurgia Crédito: Divulgação/ Ariosto Santos
Retirar tecido glandular ou tecido gorduroso vai depender da indicação e do desejo de cada paciente
Ariosto Santos - Cirurgião plástico
A mastopexia é indicada para pacientes que desejam corrigir a flacidez das mamas, seja devido ao envelhecimento, a amamentação ou a grandes variações de peso, por exemplo. "Nesses casos, a mama ficou flácida e a paciente quer remodelá-la, dar um formato mais adequado ou ainda dar um certo volume", diz o médico. A mastopexia tem que ser planejada com a paciente para definir como será feita, só a remodelação da mama sem a utilização de prótese, utilizando somente os tecidos internos, ou incluindo a prótese mamária, para dar um formato mais adequado ou um volume maior.
O médico diz que a mastopexia não é uma cirurgia definitiva, a mama vai perder um pouco da projeção com o passar do tempo. "Esse é um processo natural". Para a realização do procedimento é necessário que a paciente faça os exames pré-operatórios, avaliação com o anestesiologista e o cardiologista. "É preciso saber se a paciente está em condições para se submeter à cirurgia. No geral, no pós-operatório, também são necessários cuidados como a pouca movimentação dos braços, principalmente nos primeiros 15 a 20 dias, evitar radiação solar em um período que varia de acordo com o tamanho da cicatriz, mas geralmente em torno de dois meses". A paciente também vai precisar de alguém para ajudá-la no período de repouso, para tomar banho ou lavar o cabelo. 

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