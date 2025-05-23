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Infecção

O que é malária, doença que o fotógrafo Sebastião Salgado foi infectado

A família do fotógrafo informou que a causa da morte foi uma 'grave leucemia', desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia

Publicado em 23 de Maio de 2025 às 20:25

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 mai 2025 às 20:25
Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro - 2014
fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos Crédito: Ricardo Medeiros
O fotógrafo Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada por ele.
A família do fotógrafo informou em comunicado que a causa da morte foi uma "grave leucemia", desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia, enquanto realizava seu projeto Gênesis.
O que é malária, doença que o fotógrafo Sebastião Salgado foi infectado
A malária é uma doença parasitária aguda causada por um parasita sanguíneo que é o plasmodium falciparum. Essa é a forma mais grave da malária. No Brasil, tem a malária que é mais frequente, mas geralmente não mata, causada pelo plasmodium vivax.
"Somente em regiões remotas da Amazônia, no Brasil, em países como a África e em grande parte da Ásia, é mais frequente o aparecimento da malária, causada pelo plasmodium falciparum, como endêmica e causadora de mortes, principalmente em pessoas que não são da região, que não tem nenhuma imunidade contra a doença. É uma causa frequente de mortes de turistas que entram nessas regiões de mato", diz o infectologista Luis Henrique Barbosa Borges, da Rede Meridional.
O médico conta que após o indivíduo ser exposto à região de risco e ser picado pelo mosquito que transmite a malária, ele vai ter de uma semana a dez dias de período de incubação. "Depois de sete a 10 dias aparecem os primeiros sintomas que são febre intensa e um calafrio insuportável, tremedeira forte. O indivíduo também pode desenvolver uma anemia aguda, que pode ser mais ou menos grave".
Luis Henrique Barbosa Borges, infectologista
Luis Henrique Barbosa Borges conta  os sintomas da doença Crédito: Divulgação/ Luis Henrique Barbosa
Quando é uma infecção pelo plasmodium falciparum, mais grave, essa anemia ocorre de forma mais intensa. Então, isso leva a uma evolução para um quadro mais grave
Luis Henrique Barbosa Borges - Infectologista
A infectologista Ana Carolina D'Ettorres conta que a malária é uma doença grave que tem prostração e febre alta com calafrio. "Uma característica da malária é que as febres são recorrentes. Pode ficar um, dois dias sem febre e voltar a ter recorrência da febre".
A médica diz que a prevenção pode ser feita evitando o contato com o vetor, principalmente nas zonas de maior transmissão. "Em algumas situações a gente usa uma medicação profilática, dependendo do risco, mas é preciso avaliação de um médico para indicar a medicação. Existe cura para a malária. Alguns medicamentos são usados no tratamento da doença que é possível a cura, mas algumas formas da malária são extremamente graves e podem causar óbito".
Ana Carolina D’ettorres
Ana Carolina D’ettorres explica como é o tratamento da doença Crédito: DivulgaçãoDivulgação
Após o tratamento, que é curativo, com as medicações antimaláricas, que vão variar de acordo com o tipo do parasita que a pessoa está infectada, é preciso fazer um controle de cura
Ana Carolina D'Ettorres - Infectologista
A prevenção consiste em evitar a picada do mosquito que causa a doença, e também pode ser prevenida com o uso de medicamentos. Luis Henrique Barbosa Borges conta que recentemente foi descoberta uma vacina, que está em fase inicial de estudo. "Ainda não é uma vacina de amplo uso, mas, que promete finalmente algum êxito. Há décadas que os pesquisadores procuram uma vacina específica para a doença, porque a malária ainda é uma comorbidade de grande mortalidade, principalmente em regiões específicas".
O médico ressalta que é importante que, diante da suspeita da malária, o médico consiga fazer o diagnóstico imediatamente. "Temos sempre que nos atentar na possibilidade de ser malária quando ocorre esse quadro de febre com calafrios intensos em períodos intervalados. Ainda mais atenção, principalmente para pessoas que vieram de regiões malarígenas. A cura pode ser realizada com medicamentos, como os antiparasitários no caso da condição grave. O indivíduo precisa tomar a medicação ainda na primeira semana, antes que se desenvolva uma forma irreversível da doença", finaliza o médico. 

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