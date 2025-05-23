fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos Crédito: Ricardo Medeiros

O fotógrafo Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada por ele.

A família do fotógrafo informou em comunicado que a causa da morte foi uma "grave leucemia", desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia, enquanto realizava seu projeto Gênesis.



Your browser does not support the audio element. O que é malária, doença que o fotógrafo Sebastião Salgado foi infectado

A malária é uma doença parasitária aguda causada por um parasita sanguíneo que é o plasmodium falciparum. Essa é a forma mais grave da malária. No Brasil, tem a malária que é mais frequente, mas geralmente não mata, causada pelo plasmodium vivax.

"Somente em regiões remotas da Amazônia, no Brasil, em países como a África e em grande parte da Ásia, é mais frequente o aparecimento da malária, causada pelo plasmodium falciparum, como endêmica e causadora de mortes, principalmente em pessoas que não são da região, que não tem nenhuma imunidade contra a doença. É uma causa frequente de mortes de turistas que entram nessas regiões de mato", diz o infectologista Luis Henrique Barbosa Borges, da Rede Meridional.

O médico conta que após o indivíduo ser exposto à região de risco e ser picado pelo mosquito que transmite a malária, ele vai ter de uma semana a dez dias de período de incubação. "Depois de sete a 10 dias aparecem os primeiros sintomas que são febre intensa e um calafrio insuportável, tremedeira forte. O indivíduo também pode desenvolver uma anemia aguda, que pode ser mais ou menos grave".

Luis Henrique Barbosa Borges conta os sintomas da doença Crédito: Divulgação/ Luis Henrique Barbosa

Quando é uma infecção pelo plasmodium falciparum, mais grave, essa anemia ocorre de forma mais intensa. Então, isso leva a uma evolução para um quadro mais grave Luis Henrique Barbosa Borges - Infectologista

A infectologista Ana Carolina D'Ettorres conta que a malária é uma doença grave que tem prostração e febre alta com calafrio. "Uma característica da malária é que as febres são recorrentes. Pode ficar um, dois dias sem febre e voltar a ter recorrência da febre".

A médica diz que a prevenção pode ser feita evitando o contato com o vetor, principalmente nas zonas de maior transmissão. "Em algumas situações a gente usa uma medicação profilática, dependendo do risco, mas é preciso avaliação de um médico para indicar a medicação. Existe cura para a malária. Alguns medicamentos são usados no tratamento da doença que é possível a cura, mas algumas formas da malária são extremamente graves e podem causar óbito".

Ana Carolina D’ettorres explica como é o tratamento da doença Crédito: DivulgaçãoDivulgação

Após o tratamento, que é curativo, com as medicações antimaláricas, que vão variar de acordo com o tipo do parasita que a pessoa está infectada, é preciso fazer um controle de cura Ana Carolina D'Ettorres - Infectologista

A prevenção consiste em evitar a picada do mosquito que causa a doença, e também pode ser prevenida com o uso de medicamentos. Luis Henrique Barbosa Borges conta que recentemente foi descoberta uma vacina, que está em fase inicial de estudo. "Ainda não é uma vacina de amplo uso, mas, que promete finalmente algum êxito. Há décadas que os pesquisadores procuram uma vacina específica para a doença, porque a malária ainda é uma comorbidade de grande mortalidade, principalmente em regiões específicas".