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Alta nos casos

O Aedes aegypti pica somente durante o dia? Veja mitos sobre a dengue

Com a alta de casos no Brasil, surgem muitas dúvidas sobre a doença. No Espírito Santo são mais de 38.410 casos notificados de dengue, e seis mortos confirmados pela doença

Publicado em 04 de Março de 2024 às 18:24

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

04 mar 2024 às 18:24
Dengue
Não é possível distinguir a picada do Aedes aegypti da picada de um mosquito comum Crédito: Shutterstock
A dengue é uma doença infecciosa febril, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Existem quatro tipos do vírus da dengue e eles são basicamente a mesma coisa em termos de transmissão e quadro clínico.
"O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica a infectologista Martina Zanotti.
Os principais sintomas da doença são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo.
Com a alta de casos no Brasil, surgem muitas dúvidas sobre a doença. No Espírito Santo são mais de 38.410 casos notificados de dengue, e seis mortos confirmados pela doença. Você sabe o que é mito quando o assunto é dengue? A infectologista Ana Carolina D'Ettorres, da Unimed Vitória, explica:
O Aedes aegypti pica somente durante o dia? Veja mitos sobre a dengue
  • Para eliminar os ovos do mosquito, basta esvaziar a água do recipiente. Não, é preciso lavar e esfregar os recipientes para eliminar o foco.

  • Se a água parada estiver suja, não há perigo da proliferação do mosquito. Não, hoje sabemos que também é possível a proliferação de larvas em água suja desde que parada.

  • O Aedes aegypti pica somente durante o dia. Não, o mosquito preferencialmente evita raios solares, por isso o conceito de que pica no início da manhã e no final da tarde, mas é possível, sim, ser picado a qualquer horário do dia.

  • É possível distinguir a picada do Aedes aegypti da picada de um mosquito comum. Não é possível distinguir pela picada.

  • A larva não se desenvolve em água limpa. A larva pode se desenvolver em água parada limpa e suja. 

  • É recomendado a automedicação, chás ou receitas caseiras para casos de dengue. É mito, o recomendado é o repouso, a ingestão de bastante líquido (água ou soro de reidratação) e a alimentação leve com alimentos frescos.

  • Pode pegar dengue de outra pessoa. A dengue é transmitida via mosquito, não existe transmissão entre humanos.
Martina Zanotti conta que a transmissão da doença acontece através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminado. "Uma vez que o indivíduo é picado, demora geralmente de três a 15 dias para a doença se manifestar".
Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, a dengue é considerada de maior gravidade quando apresenta sinais, sintomas e alterações laboratoriais que oferecem maiores riscos à vida do paciente. "Como os sinais de sangramento, a queda da pressão arterial, a disfunção de órgãos e a diminuição do número de plaquetas. Essas são indicações de busca imediata de atendimento médico de urgência", diz o infectologista Lorenzo Nico Gavazza. 
A dengue não tem um tratamento curativo específico. Ele é realizado via medidas de suporte como hidratação, seja por formulações de soro oral ou hidratação venosa, analgésicos e medicamentos que combatem os sintomas, conforme cada quadro, o que possibilitará o combate e eliminação do vírus pelo organismo do paciente.

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