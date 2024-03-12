Mulher virgem pode usar absorvente interno? Entenda a dúvida de Beatriz, do BBB 24

A participante Beatriz negou-se a usar absorvente interno Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A participante Beatriz, do BBB 24, negou-se a usar absorvente interno, nesta segunda-feira (11), após o colega de confinamento Matteus sugerir que ela usasse o item de higiene para conseguir entrar na piscina mesmo menstruada.

"Não dá, eu sou virgem. Nós não vamos botar nada aqui. Não dá para botar nada aqui. Nunca foi botado nada, como vou botar um negócio agora?", disse ela.

Mas afinal, mulheres virgens podem ou não usar absorvente interno? A ginecologista Thaissa Tinoco explica que a mulher virgem pode usar absorvente interno, e o recomendado é sempre ter cuidado com o tamanho do produto.

"Sempre optar pelo tamanho menor. E é bom ressaltar que a virgindade não está relacionada ao hímen rompido, mas sim ao ato sexual. Às vezes, se houver a escolha de um absorvente interno que seja maior e na hora de introduzir, ocorrer de romper, não significa que ela perdeu a virgindade".

A médica ressalta que o uso do absorvente interno, na grande maioria das vezes, não vai levar ao rompimento do hímen. "Às vezes pode causar desconforto com a introdução dele", diz Thaissa Tinoco.

O ginecologista André Vinícius explica que existe uma membrana de acesso à vagina das mulheres, chamada de hímen, e que ela pode ter formatos diferentes. “O hímen de uma mulher pode ser parcialmente perfurado, um pouco mais amplo. Então, a depender do tipo de membrana que cada menina apresenta, pode sim caber a introdução de um mini absorvente interno”, pontua Vinícius.

Logo, não é uma contraindicação o uso desse objeto pessoal de higiene, mas é importante ficar atento. Apesar de não ser proibido, também não é uma recomendação. “As mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual, geralmente não são familiarizadas a ficarem introduzindo com cautela e retirando esse absorvente. E o mesmo vale para os coletores menstruais. Apesar de não ser proibido, existe uma chance, por conta do tamanho e da dimensão do objeto, dele causar uma agressão ao hímen”, esclarece o especialista.