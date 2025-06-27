'Mãos macias e protegidas': 10 hidratantes para usar no inverno

10 cremes para usar no inverno
- Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca. A formulação do creme conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos poderosos. O produto tem rápida absorção, fácil aplicação, textura leve e FPS 15. Preço: R$ 19,90 (COMPRE AQUI)
- Creme Hidratante para as Mãos Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i. Oferece hidratação duradoura por até 48 horas, além de suavizar cutículas e deixar um perfume fresco e sofisticado. Sua fragrância, com notas de Sálvia e Flor de Laranjeira, garante mãos nutridas e perfumadas o dia todo. Preço: R$ 49,00
- Emulsão Suavizante para Mãos Amora Silvestre, da Avatim. Ela forma uma luva protetora contra perda de umidade e agressões externas, deixando as mãos macias e protegidas. Enriquecida com óleos especiais, a emulsão nutre e hidrata a pele, protegendo contra o ressecamento e a aspereza. Preço: R$ 22,00
- Creme de Mãos Melancia, da Kiss New York. Conta com vitamina e extrato vegetal, tem textura cremosa e alto poder de hidratação porque é rico em extrato de coco e karité, ingredientes que também tornam seu toque suave e aveludado. Preço: R$ 15,90 (COMPRE AQUI)
- Creme Perfumado para Mãos Instance Karité, de Eudora. A combinação da cremosidade do Karité com delicado bouquet de flores traz uma fragrância floral confortável e elegante para uma pele perfumada e desodorizada, além de oferecer secagem rápida que não pesa na pele e nem gruda. Preço: R$ 27,50 (COMPRE AQUI)
- Creme Hidratante para Mãos FPS 60 FPUVA 22, da Ollie. Ele age como um protetor solar para as mãos, tratando e hidratando profundamente com os ativos niacinamida e manteiga de karité, com redução e prevenção das manchinhas e sinais da idade, e ação antioxidante. Preço: R$ 59,00
- Ação Antibacteriana 3 em 1 , de Nivea. Hidrata profundamente as mãos, protege do ressecamento e fortalece a barreira natural da pele. Possui fórmula com ação antibacteriana, enriquecida com óleo de jojoba que oferece um cuidado nutritivo intensivo. Preço: R$ 16,19 (COMPRE AQUI)
- Creme Reparador, de Cerave. De rápida absorção, oferece proteção duradoura, hidratação e nutrição para a pele. Sua fórmula com textura em creme é livre de fragrância e não oleosa, para manter as mãos macias e bonitas por até 24 horas, sem deixar aquela sensação pegajosa após o uso. Preço: R$ 73,79 (COMPRE AQUI)
- Ureadin Manos, a Isdin. Creme reparador para a hidratação e a proteção das mãos. Ele possui o efeito filme protetor. Diminui a aspereza, o ressecamento e o espessamento. Promete resultados visíveis após três dias. Preço: R$ 62,99 (COMPRE AQUI)
- Creme Repair, de Quem Disse, Berenice?. Traz fórmula que oferece reparação imediata para as mãos, deixando a pele macia e renovada. A fórmula é enriquecida com Colágeno Vegetal, Biominerais e Centella Asiática. Garante hidratação, maciez, efeito calmante e protege a pele. Preço: R$ 24,90
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