AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • 'Mãos macias e protegidas': 10 hidratantes para usar no inverno
Cuidados diários

'Mãos macias e protegidas': 10 hidratantes para usar no inverno

Área mais exposta do corpo sofre com o frio e exige cuidados específicos para evitar ressecamento e envelhecimento precoce

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 16:55

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 jun 2025 às 16:55
Creme para as mãos
A aplicação do creme para as mãos deve ser feita, preferencialmente, logo após a lavagem Crédito: Shutterstock/ Prostock-studio
Com a queda das temperaturas, o cuidado com a pele precisa ir além da estética: manter a barreira cutânea íntegra é essencial para a saúde. No entanto, o que muitos não percebem é que essa sensação vai além de um simples incômodo. A perda de água da pele durante os meses frios pode desencadear inflamações, rachaduras e até facilitar a entrada de microrganismos patogênicos, comprometendo a barreira cutânea, onde podem se instalar e causar infecções. E quando falamos das mãos, que estão constantemente expostas ao frio, à água e ao álcool em gel, o cuidado precisa ser redobrado.
O que muita gente não sabe é que o frio desacelera o funcionamento natural da pele, dificultando sua capacidade de se regenerar e de manter a hidratação. Com a queda da umidade no ar, a perda de água pela pele pode aumentar em até 25%, deixando-a mais vulnerável a rachaduras, irritações e descamações. No caso das mãos, que são lavadas com frequência e estão em contato constante com altas temperaturas, o ressecamento se intensifica.
“Mão é uma região do corpo que não tem muita glândula sebácea, então a capacidade de manter a lubrificação é mais baixa do que em outras partes do corpo. No inverno, temos que tomar cuidado porque tem uma tendência de lavar com muita água quente piora essa sensibilidade e diminuição da camada de hidratação cutânea. Então, a hidratação das mãos torna-se um fator bem importante nessa época”, explica a dermatologista Calu Franco.
Entre os ativos mais eficazes nesse cenário estão a niacinamida, o DN-Age e a manteiga de karité. A niacinamida, também conhecida como vitamina B3, tem ação anti-inflamatória, ajuda a melhorar a textura da pele e fortalece a função de barreira, essencial nos meses frios, além de atuar uniformizando o tom da pele e combatendo manchas de hiperpigmentação. O DN-Age protege o DNA celular dos danos UV, prevenindo o fotoenvelhecimento. Já a manteiga de karité é um verdadeiro clássico da nutrição. Rica em ácidos graxos, ela nutre profundamente devolvendo elasticidade e maciez à pele. 
A aplicação do creme para as mãos deve ser feita, preferencialmente, logo após a lavagem, quando a pele ainda está levemente úmida, facilitando a absorção dos ativos hidratantes. Durante o inverno, o ideal é reaplicar o produto ao longo do dia, especialmente após o uso de sabonetes ou álcool em gel.
Para a rotina noturna, uma dica bônus é intensificar a reparação da região antes de dormir. “Uma dica extra é usar aquelas luvas de vinil plásticas - ou até mesmo enrolar as mãos com papel filme - e deixar por algumas horas. Quando a gente abafa, criamos maior capacidade de absorção e, como a mão tem uma boa hidratação, o efeito é como se fosse uma luva potente de hidratação”, finaliza a médica.

10 cremes para usar no inverno

Creme para as mãos
Uma seleção de produtos para cuidar das mãos Crédito: Arte A Gazeta
  1. Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca. A formulação do creme conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos poderosos. O produto tem rápida absorção, fácil aplicação, textura leve e FPS 15. Preço: R$ 19,90 (COMPRE AQUI)

  2. Creme Hidratante para as Mãos Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i. Oferece hidratação duradoura por até 48 horas, além de suavizar cutículas e deixar um perfume fresco e sofisticado. Sua fragrância, com notas de Sálvia e Flor de Laranjeira, garante mãos nutridas e perfumadas o dia todo. Preço: R$ 49,00

  3. Emulsão Suavizante para Mãos Amora Silvestre, da Avatim. Ela forma uma luva protetora contra perda de umidade e agressões externas, deixando as mãos macias e protegidas. Enriquecida com óleos especiais, a emulsão nutre e hidrata a pele, protegendo contra o ressecamento e a aspereza. Preço: R$ 22,00

  4. Creme de Mãos Melancia, da Kiss New York. Conta com vitamina e extrato vegetal, tem textura cremosa e alto poder de hidratação porque é rico em extrato de coco e karité, ingredientes que também tornam seu toque suave e aveludado. Preço: R$ 15,90 (COMPRE AQUI)

  5. Creme Perfumado para Mãos Instance Karité, de Eudora. A combinação da cremosidade do Karité com delicado bouquet de flores traz uma fragrância floral confortável e elegante para uma pele perfumada e desodorizada, além de oferecer secagem rápida que não pesa na pele e nem gruda. Preço: R$ 27,50 (COMPRE AQUI)

  6. Creme Hidratante para Mãos FPS 60 FPUVA 22, da Ollie. Ele age como um protetor solar para as mãos, tratando e hidratando profundamente com os ativos niacinamida e manteiga de karité, com redução e prevenção das manchinhas e sinais da idade, e ação antioxidante. ​Preço: R$ 59,00

  7. Ação Antibacteriana 3 em 1 , de Nivea. Hidrata profundamente as mãos, protege do ressecamento e fortalece a barreira natural da pele. Possui fórmula com ação antibacteriana, enriquecida com óleo de jojoba que oferece um cuidado nutritivo intensivo. Preço: R$ 16,19 (COMPRE AQUI)

  8. Creme Reparador, de Cerave. De rápida absorção, oferece proteção duradoura, hidratação e nutrição para a pele. Sua fórmula com textura em creme é livre de fragrância e não oleosa, para manter as mãos macias e bonitas por até 24 horas, sem deixar aquela sensação pegajosa após o uso. Preço: R$ 73,79 (COMPRE AQUI)

  9. Ureadin Manos, a Isdin. Creme reparador para a hidratação e a proteção das mãos. Ele possui o efeito filme protetor. Diminui a aspereza, o ressecamento e o espessamento. Promete resultados visíveis após três dias. Preço: R$ 62,99 (COMPRE AQUI)

  10.  Creme Repair, de Quem Disse, Berenice?. Traz fórmula que oferece reparação imediata para as mãos, deixando a pele macia e renovada. A fórmula é enriquecida com Colágeno Vegetal, Biominerais e Centella Asiática. Garante hidratação, maciez, efeito calmante e protege a pele. Preço: R$ 24,90
*Os preços foram consultados em 27 de junho de 2025 e estão sujeitos a alterações.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais.

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis.

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Veja Também

Conheça as cores de esmalte que vão bombar no inverno 2025

Os principais lançamentos de beleza para conhecer em junho de 2025

Cabelos fortes e radiantes: 13 novos produtos para nutrição, brilho e maciez

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

chuva guarda-chuva previsão do tempo
Eleições no ES: veja como deve ficar o tempo no domingo (4)
Imagem de destaque
Disney+: 5 filmes e séries aguardados que chegam ao streaming em outubro
Imagem de destaque
Datafolha: no 1º turno, Lula passa de 40% para 42% e Flávio vai de 36% para 38%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados