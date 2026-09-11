Dieta e treino aos 83 anos: o que Mick Jagger ensina sobre saúde

A atividade física é um dos pontos de destaque. De acordo com a Harvard Health, movimentar o corpo regularmente está associado a benefícios que alcançam diferentes sistemas, incluindo saúde cardiovascular, metabolismo, cérebro e ossos. A orientação atual também valoriza a combinação de atividades aeróbicas, exercícios de força e movimento no dia a dia.





Isso significa que a busca por uma vida mais ativa não precisa começar com treinos de alta intensidade. Caminhar, subir escadas, cuidar do jardim, pedalar, dançar ou realizar exercícios de fortalecimento também podem fazer parte de uma rotina de movimento.





"A atividade física precisa fazer sentido para a pessoa e estar inserida na rotina. Não adianta escolher uma modalidade extremamente difícil de manter. Para algumas pessoas será caminhada, dança, musculação, natação ou bicicleta. O mais importante é reduzir o sedentarismo e encontrar uma forma de movimento que seja prazerosa e sustentável", diz a profissional.





A alimentação também ocupa papel central. A orientação de Harvard é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, variedade de frutas e vegetais, fibras e fontes adequadas de proteína, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados. Com o avanço da idade, a atenção à ingestão de proteínas ganha ainda mais importância por sua relação com a manutenção da massa muscular.





Outro ponto que muitas vezes fica em segundo plano é o sono. Dormir bem participa de processos importantes para o organismo, como memória, regulação hormonal, recuperação física e equilíbrio metabólico. A recomendação para adultos costuma ficar em torno de sete a nove horas por noite, embora as necessidades individuais possam variar.





A longevidade também passa por aspectos que não aparecem necessariamente em uma academia ou no prato. Socializar, cultivar vínculos, manter atividades que proporcionem prazer e ter uma perspectiva positiva sobre a vida estão entre os fatores associados ao envelhecimento saudável. A própria Harvard destaca a conexão social como um dos pilares da longevidade, relacionando bons vínculos a benefícios para a saúde física e mental.





"Cuidar da saúde não significa olhar apenas para exames e doenças. Relações sociais, sono, saúde emocional, alimentação e atividade física fazem parte desse cuidado. Pequenas mudanças contínuas as vezes têm um impacto muito maior do que uma grande mudança que dura apenas algumas semanas".