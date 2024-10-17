Lip oil: produto labial faz sucesso nas redes sociais; veja 7 opções

O produto também nutre os lábios com ingredientes ricos em vitaminas e antioxidantes Crédito: Divulgação

Febre nas redes sociais, o lip oil é mais um produto que conquistou muitos fãs por hidratar os lábios intensamente e ainda conferir um efeito glossy, bem natural.

Kelly Nogueira, da Espaço Make, diz que o produto oferece uma hidratação intensa para os lábios, penetrando profundamente na pele e ajudando a restaurar a umidade perdida ao longo do dia. "Sua fórmula nutritiva cria uma barreira protetora que retém a hidratação, deixando a região macia e suave por mais tempo".

Além de hidratar, o produto também nutre os lábios com ingredientes ricos em vitaminas e antioxidantes. Estes compostos essenciais ajudam a fortalecer a barreira natural da pele, promovendo uma saúde labial ótima e reduzindo a sensação de ressecamento e desconforto.

Com uma textura leve e não pegajosa, o lip oil proporciona um brilho natural aos lábios, semelhante ao efeito de um gloss. Este acabamento sutil e luminoso não só realça a beleza natural da boca, como também complementa qualquer maquiagem ou visual casual. Selecionamos sete opções para você testar. Confira!

Lip Oil, da Bauny Cosméticos

A novidade está disponível em quatro fragrâncias suaves Crédito: Divulgação

Sua fórmula contém 2% de Phytoesqualano, derivado do óleo de oliva, que funciona como um hidratante por ser uma molécula muito próxima a um composto que a pele produz naturalmente. Além disso, protege a barreira lipídica. A composição também inclui Vitaoils Plus, um blend de sete óleos vegetais prensados a frio: abacate, argan, girassol, linhaça, macadâmia, oliva e coco. A novidade está disponível em quatro fragrâncias suaves: Avelã, Cereja, Damasco e Frappuccino. Conta com um acabamento translúcido, ideal para quem busca um brilho natural e sutil nos lábios, além de um aplicador anatômico, que garante mais conforto e precisão na aplicação.

Lip Oil, da Care Natural Beauty

A fórmula oferece hidratação, nutrição e revitalização para a região da boca Crédito: Divulgação

É um óleo hidratante para lábios com textura em gel confortável e que não fica pegajosa. A fórmula oferece hidratação, nutrição e revitalização para a região da boca, com durabilidade de até 12 horas, ao mesmo tempo, em que oferece acabamento ultra brilhante e um leve toque de cor. A fórmula possui ativos de skincare, como ácido hialurônico, ácidos graxos, ômega-9 e ingredientes biotecnológicos do bioma brasileiro, como os blends de óleos de avelã, coco e jojoba, além de uma tecnologia exclusiva que resulta no efeito ‘jelly’ do produto - que fornece uma barreira protetora impedindo a perda de nutrição labial.

Lip Oil Niina Secrets, da Eudora

O produto oferece nutrição prolongada e hidratação profunda Crédito: Divulgação

Com partículas de brilho para incrementar sua beleza natural, o produto oferece nutrição prolongada e hidratação profunda para os lábios. O acabamento com textura ultrafina traz a exclusiva Tecnologia Secrets 3.0, que contém blend de Óleo de Rosas raras, Pantenol, Nano Ácido Hialurônico e Colágeno, que promovem ação antioxidante. Além disso, apresenta mais benefícios: hidratação profunda, nutrição prolongada e óleo de rosas raras.

Jelly Pop! Lip Oil, da Ruby Kisses

Com textura leve, é ideal para quem gosta de um look mais natural Crédito: Divulgação

É um lip oil desenvolvido para conferir a hidratação de um balm e o brilho de um gloss, sem ficar pegajoso. Rico em esqualeno, óleo de semente de jojoba e óleo de rosa-mosqueta, ele hidrata intensamente e regenera os lábios. Com textura leve, é ideal para quem gosta de um look mais natural. Possui um aplicador mais gordinho, para uma aplicação mais fácil e confortável.

Lip Oil Rosé, da Nivea

A fórmula tem óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba Crédito: Divulgação

Sua fórmula com óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba, proporciona hidratação prolongada, evitando a descamação na região, além de brilho nutritivo rosado sem sensação pegajosa. O produto pode ser usado sozinho ou aplicado sobre qualquer tipo de cor de lábios, sendo perfeito para incrementar o seu look desde o trabalho até aquela festa que pede uma maquiagem mais glamourosa, com efeito glossy.

Lip Oil Kylie, da Kylie Cosmetics

Ele conforta e deixa os lábios mais macios e naturalmente carnudos Crédito: Divulgação

Ele conforta e deixa os lábios mais macios e naturalmente carnudos. A fórmula tem óleo de coco, óleo de semente de framboesa e maracujá trazendo uma textura rica e condicionadora que desliza facilmente.

Lip Oil Maçã Verde, da Ruby Rose

Além de realçar a boca também oferece uma super hidratação da pele Crédito: Divulgação

O produto proporciona um brilho incolor com textura suave e não deixa os lábios pegajosos. Além de realçar a boca também oferece uma super hidratação da pele. Pode ser aplicado sozinho ou por cima de seu batom preferido, criando um efeito belíssimo.