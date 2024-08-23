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Tratamento do câncer

Linfonodos na pelve: entenda o novo quadro do câncer de Preta Gil

A artista se internou para uma série de exames e divulgou ontem que descobriu a necessidade de retomar o tratamento

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 20:41

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 ago 2024 às 20:41
Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia
Preta Gil voltou a tratar o câncer Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
A cantora Preta Gil anunciou nesta quinta-feira (22) que voltou a tratar o câncer. Ela havia finalizado o tratamento em dezembro de 2023. 
A artista se internou para uma série de exames e divulgou que descobriu a necessidade de retomar o tratamento. Ela teve uma 'recidiva em dois linfonodos na pelve'. Casos de recidivas podem acontecer em diferentes tipos de câncer.
"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta", diz o comunicado.
Nesta sexta-feira, Preta publicou uma foto com várias santas e orixás feitas em crochê e agradeceu as mensagens que tem recebido. "Começamos mais uma batalha! Obrigada por todas as mensagens e amor", escreveu.

Entenda o que é

Segundo informações da Oncoguia, os linfonodos são pequenas estruturas que funcionam como filtros para substâncias nocivas. Eles contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater infecções atacando e destruindo germes transportados pelo líquido linfático. 
A oncologista Kamilla Moulim, do Hospital Maternidade São José, explica que a pelve é uma região do corpo delimitada abaixo do abdômen, entre os quadris, e rodeada por ossos, acomodando diversos órgãos. Nas mulheres, tem o útero, as trompas, os ovários, a bexiga, partes do intestino, além de muitos linfonodos. "O ser humano possui linfonodos distribuídos por todo o corpo, inclusive na região da pelve. Também são chamados de gânglios linfáticos ou ínguas e são responsáveis pelo nosso sistema de defesa". 
"Os linfonodos são órgãos do nosso corpo, mas, em doenças como câncer, doenças inflamatórias e infecções, eles podem ficar aumentados, sendo necessário seguir investigação, por vezes, até com biópsia"
Kamilla Moulim - Oncologista
A médica explica que Preta Gil teve diagnóstico inicial de tumor colorretal, em que é comum o acometimento dos linfonodos regionais localizados na região da pelve. "Então, recomenda-se que sejam retirados durante a abordagem cirúrgica do tumor para posterior análise dos patologistas". 
Mesmo após a retirada do tumor, existe o risco de recidiva da doença, que pode se apresentar em outros linfonodos na região da pelve ou em outras partes do corpo. "O tratamento vai depender da localização e se há outros pontos de recidiva, podendo ser cirúrgico ou com quimioterapia, ou até mesmo uma combinação de tratamentos", diz Kamilla Moulim.

Câncer de intestino

No início de 2023, a cantora foi diagnosticada com câncer no intestino. O adenocarcinoma é um tipo de câncer que se origina em tecidos glandulares que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso (cólon) e correspondem cerca de 95% dos casos de câncer colorretal. "Nas fases iniciais, o câncer de intestino geralmente não costuma causar sintomas, por isso é tão importante a realização de exames preventivos como a colonoscopia para a detecção precoce da doença", diz a ondologista Carla Loss. 
Os principais sintomas são: dor ou desconforto abdominal, alteração do hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre), sangue nas fezes, emagrecimento sem causa aparente, anemia e fraqueza. 

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