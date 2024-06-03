Lançamentos do mês: 15 novidades de beleza para conhecer em junho

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Make B. BB Sense, de O Boticário

Conta com uma tecnologia exclusiva, de pigmentos inteligentes que, ao entrarem em contato com a pele, revelam as tonalidades por meio do toque. São quatro produtos que atendem a uma régua proprietária com 24 cores, de acordo com a diversidade de tons da população brasileira, sem esbranquiçar e acinzentar em peles mais retintas ou amarelar nas mais claras. Com acabamento matte, textura leve e aveludada, ele conta ainda com alpha bisabolol, ácido hialurônico e FPS 40, resultando em uma solução hidratante, que tem também ação anti-inflamatória e antioxidante, prevenindo sinais e reduzindo poros e linhas de expressão.

02

Monoï Anti-Age, da Monoï Tiki Tahiti

É um elixir de hidratação, nutrição e reparação para a pele. Um produto 100% natural, que abriga em seu interior a milenar flor de Tiare, conhecida pelos seus extraordinários benefícios medicinais e rejuvenescedores, rica em ácido salicílico e oferece propriedades calmantes, curativas, purificadoras, cicatrizantes e anti-inflamatórias. Sua formulação é enriquecida com oito óleos essenciais: pomelo, canela, alecrim, limão, lavanda, capim-limão, sálvia e ylang-ylang, ricos em antioxidantes e vitamina C, atuam como um adstringente natural, auxiliando na redução das linhas finas e na uniformização do tom da pele. Ideal para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

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Klassis R, da TheraSkin

É um gel creme multifuncional clareador para o rosto que clareia, hidrata e aumenta a elasticidade da pele. É um produto ideal para pele madura ou com fotoenvelhecimento associado e é adequado para todos os tipos de pele. Com tríplice combinação cosmética e mais cinco ingredientes potentes, a formulação completa totaliza 8 ingredientes ativos que, além de clarear e uniformizar a pele, vão favorecer a renovação celular sem causar irritação e promover hidratação reforçada, diminuindo imperfeições e melhorando a aparência geral da pele.

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Actine Carvão Detox, da Darrow

O gel de limpeza esfoliante chega ao mercado para atender às necessidades das peles mistas, oleosas ou acneicas, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila, que juntos, entregam uma eficácia clínica comprovada na redução de cravos e espinhas em uma semana. Além disso, desobstrui os poros e elimina impurezas e toxinas. Basta massagear delicadamente a pele umedecida até formar uma espuma suave e, em seguida, enxaguar abundantemente.

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Sérum Iluminador para os Olhos Vitamina C, da The Body Shop

O lançamento é um aliado para a área delicada ao redor dos olhos. Enriquecido com uma poderosa combinação de ingredientes, incluindo Vitamina C, Bakuchiol, Ácido Hialurônico, Extrato de Camu-Camu, Cafeína e Aloe Vera, este sérum ilumina e hidrata a pele por até 12 horas. Com o uso contínuo, reduz a aparência de olheiras, proporcionando uma aparência mais uniforme, desperta e radiante. Adequado para uso diurno e noturno, este sérum é indicado em qualquer rotina de cuidados com a pele.

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Batom Matte Pop, da Clinique

Batom confortável, de longa duração, em 20 cores e três acabamentos: Acetinado, Matte e Brilho. Une cores intensas a um primer para proporcionar uma aplicação suave e conforto. Desliza sem esforço, deixando uma cor intensa e com cobertura total. Combina com todos os lábios e looks, com uma ampla gama de cores desenhadas para todos os tons de pele e com três acabamentos para qualquer gosto. Feito para durar o dia todo, mantendo a cor por oito horas.

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Delineador Líquido Crystal Brilho Niina Secrets, da Eudora

Eudora e Niina Secrets lançam coleção comemorativa para celebrar os 30 anos da influenciadora. Um dos destaques é o delineador. Seu aplicador fino permite uma precisão excepcional nos traços, criando pontos de luz com um brilho glamoroso. A novidade oferece uma alta fixação sem esfarelar, proporcionando um olhar iluminado e preciso. Além disso, sua fácil remoção torna a aplicação e retirada uma experiência sem complicações.

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Shampoos Dercos Anticaspa, da Vichy

A marca lança dois novos produtos anticaspa, o Shampoo Anticaspa DS para Cabelos Secos e o Shampoo Anticaspa DS para cabelos Normais a Oleosos. Com uma fórmula inovadora, eles eliminam 100% da caspa visível desde a primeira aplicação, além de impedir o seu reaparecimento por até 6 semanas, sem ressecar os fios. Possuem fórmulas contendo Selênio DS e o Ácido Salicílico, que reequilibram o microbioma do couro cabeludo, controla a oleosidade e combate a caspa persistente e coceiras.

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MYSLF Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty

A marca traz ao Brasil a sua mais recente fragrância masculina floral amadeirada. Reconhecida por sua versatilidade e sensualidade, a flor de laranjeira é o centro desta fragrância, simbolizando a complexidade das experiências humanas. Uma abertura fresca e vibrante de bergamota vert, seguida por um coração de patchouli da Indonésia e Ambrofix, criam uma base amadeirada e envolvente, proporcionando um equilíbrio moderno e singular à fragrância, que demorou mais de dois anos para ser desenvolvida.

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Máscara para Cílios à Prova D'água At Play, da Mary Kay

É um produto perfeito para destacar os olhos e apresentar cílios mais longos e volumosos com uma fórmula à prova d’água. Graças ao Mary Kay Panthenol Pro Complex, um complexo exclusivo de pró-vitamina B5 e fitantriol, a novidade é capaz de atrair e reter a umidade dos fios, fazendo com que os cílios recebam hidratação toda vez que a máscara for aplicada. Uma fórmula que torna a aplicabilidade do produto mais suave, sem escorrer, manchar ou borrar os olhos. Além de proporcionar um visual com cílios macios, flexíveis e volumosos, a novidade tem o aplicador com a tecnologia Smart Wiper. Isso garante menos uso de produto e o máximo de volume, com a quantidade exata de máscara.

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L’Eau de Parfum Lumineuse, da Chloé

O novo perfume é inspirado na imagem de uma rosa recém-colhida dourada pelos raios de sol. A rosa luminosa é entrelaçada com baunilha, iluminando o coração floral do perfume com tons balsâmicos e âmbar. Aquecida pela baunilha, a rosa se revela com elegância acentuada, enquanto notas aveludadas de jasmim sambac revelam sua riqueza sublime, intensificando a fusão de tons florais e doces. O eau de parfum é vegano e formulado com fragrância de origem natural, álcool e água.

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Ultimate Luxe Oil, da Wella Professionals

A linha oferece nutrição profunda dos cabelos por dentro e por fora em apenas 30 segundos, além de proporcionar fios 18 vezes mais macios, 86% mais brilhantes e até 96 horas de controle de frizz. Pensada para atender todos os tipos de cabelos, a fórmula possui óleos de argan, jojoba e amêndoa para uma nutrição profunda dos fios, e Ômega 9, um lipídio bioidêntico, que cuida da parte externa dos fios, preenchendo a cutícula do cabelo e criando uma barreira protetora. O destaque é o Luxe Oil Restorative Oil, um óleo leve e versátil que instantaneamente reconstrói os fios e nutre os cabelos em apenas 30 segundos.

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Blush Baked, da Contém1g

Sua fórmula traduz um encontro entre pigmentação intensa e facilidade em esfumar. Desliza suavemente, se fundindo com a pele para um acabamento natural que pode ser facilmente potencializado com a construção de camadas, permitindo a utilização nas criações mais simples até as mais dramáticas. A grande novidade são quatro novas cores, sendo uma nova cor com partículas de brilho e quatro cores em versão matte. Originalmente, em seu primeiro lançamento, os blushes estavam disponíveis apenas em versões com brilho.

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Coleção ‘Divertida Mente 2', da Colorama

A coleção, parceria com a Disney, proporciona uma experiência estética que irá captar a essência do autocuidado e do desejo em se conectar com seu eu interior por meio das emoções. Desde texturas mais cremosas, cintilantes e com efeitos, cada emoção tem uma cor para chamar de sua. São nove cores, como o vermelho fúria, laranja de nervoso e amarelo radiante, que possuem secagem rápida, além de garantir longa duração, cor e brilho intenso e cobertura uniforme devido ao pincel de fácil aplicação.

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Lady Bold, de Too Faced