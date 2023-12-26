AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Infecção bacteriana: entenda doença que levou Claudia Alencar à internação
Estado grave

Infecção bacteriana: entenda doença que levou Claudia Alencar à internação

Ainda que incerta, a infecção pode ter sido originada em uma cirurgia na coluna que a atriz realizou no mês passado. Um tipo de bactéria no corpo da atriz já foi identificado

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:06

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

26 dez 2023 às 16:06
Claudia Alencar, atriz
Claudia Alencar está internada com um quadro de infecção bacteriana grave Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial
A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada, num hospital do Rio de Janeiro, com um quadro de infecção bacteriana grave. Ela precisou ser sedada e respirar por ventilação mecânica.
"Ela está internada no CTI, com uma infecção bacteriana grave. O estado continua agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, após a cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", informou Yann Hatchuel, filho atriz.
Ainda que incerta, a infecção pode ter sido originada em uma cirurgia na coluna que a atriz realizou no mês passado. Um tipo de bactéria no corpo da atriz já foi identificado. A assessoria confirmou que os médicos apontaram para a presença de Staphylococcus aureus, uma bactéria relativamente comum, que está presente no ambiente e em portadores assintomáticos

O QUE É?

Infecções bacterianas são doenças causadas por bactérias. A infectologista Rubia Miossi, da Unimed Vitória, explica que essas bactérias podem vir do próprio corpo, porque em vários locais no nosso corpo existem micro-organismos que convivem com a gente, como na pele, na região vaginal e no intestino, por exemplo. "São bactérias que precisam estar ali para ter um bom equilíbrio do nosso organismo. Quando esse micro-organismo sai e vai parar em outro local, acontece uma infecção bacteriana. Também podemos pegar essa bactéria de outro animal ou ser vivo". 
As infecções bacterianas podem afetar diversas partes do corpo. E os sintomas vão depender do local do corpo que a bactéria invadiu. Enter os mais comuns estão febre alta, dor na parte do corpo onde ocorreu a infecção e cansaço. "Se a infecção for na urina pode ocorrer a queimação para fazer xixi, dor e também sair sangue na urina. Se for no sangue vai dar febre, calafrios e tremor. Se for por bactéria no cérebro, o que vai ter é dor de cabeça, sonolência e irritabilidade. Tudo vai depender de onde a bactéria está", diz a infectologista. 
"São inúmeras as infecções que a bactéria pode causar, como meningite, pneumonia, infecção generalizada, diarreia, infecção urinária e no coração"
Rubia Miossi - Infectologista

TRATAMENTO

As doenças causadas por bactérias, de uma maneira geral, são tratadas com o uso de antibióticos. "Dependendo da bactéria, tem um antibiótico certo para ela. E conforme o lugar onde ela está, existe o antibiótico que vai chegar no local e matar essa bactéria. Algumas infecções por bactéria, principalmente as intestinais, não é preciso usar o remédio, porque o próprio organismo vai resolver o problema", explica a médica. 
Rubia Miossi ressalta que não é toda a infecção bacteriana que é perigosa. "Algumas são fáceis de serrem tratadas. Outras são muito perigosas, como a meningite e as infecções no sangue e no coração, que podem levar a morte. Tudo vai depender do local que a bactéria invadiu", finaliza.

Veja Também

Quando deixar de arrotar pode ser sinal de problema de saúde

Veja as causas e os sintomas da deficiência de vitamina B12

Alimentos também podem causar alergias respiratórias

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bacteria Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o piloto esfaqueado em voo para Israel e elogiado por ato heroico
Imagem de destaque
Como votam evangélicos e católicos nesta eleição?
Imagem de destaque
Tatuagem, piercing e idade: as novas regras para doação de sangue

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados