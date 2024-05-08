Glitter no shampoo: nova trend do TikTok pode causar queda capilar

Uma nova trend do TikTok é misturar glitter no shampoo para deixar o cabelo mais brilhoso. E, embora seja tentadora, essa não é uma boa ideia para ter um brilho extra no cabelo, pois há vários riscos associados, como explica a farmacêutica tricologista Cristal Bastos.
“O glitter tem partículas pequenas que podem se acumular nos folículos capilares, obstruindo-os, além de irritar o couro cabeludo, causando coceira, vermelhidão e até mesmo descamação, o que pode levar a dermatite de contato e alergias e, a longo prazo, causar queda capilar”, enumera.
Nos vídeos, é possível ver os influenciadores esfregando a mistura na fibra capilar, o que também provoca danos aos fios. “As partículas danificam o fio, tornando-os ásperos e propensos a quebrar. Além disso, remover o glitter dos cabelos pode ser difícil e exigir várias lavagens extras, ressecando ainda mais os cabelos, causando um efeito rebote, ou seja, pior do que o inicial”.
"O glitter é feito de plástico ou materiais sintéticos, o que significa que ele não se decompõe facilmente, poluindo os oceanos ao escorrer pelo ralo."
Em vez de colocar glitter no shampoo, é melhor optar por produtos capilares formulados especificamente para adicionar brilho aos cabelos, como condicionadores ou sprays de brilho, formulados para esse fim.
Dicas para ter cabelos brilhantes
Danos causados pelo calor, uso frequente de produtos químicos, exposição ao sol sem proteção capilar, falta de hidratação, fatores genéticos, distúrbios no couro cabeludo: vários podem ser os fatores para os cabelos ficarem opacos e ásperos e, consequentemente, sem brilho. Para deixá-los mais brilhosos, é preciso que estejam saudáveis e a saúde capilar começa do couro cabeludo, que tem que estar limpo e também receber produtos adequados para a região. Outras dicas são:
- Use produtos de qualidade: shampoos, condicionadores, finalizadores e máscaras devem ser de alta qualidade, de preferência formulados para adicionar brilho. Procure produtos que sejam adequados para o seu tipo de cabelo (seco, oleoso, colorido, quimicamente tratado).
- Enxágue com água fria: após lavar o cabelo, enxágue com água fria para fechar as cutículas capilares, o que ajuda a refletir a luz e deixar os cabelos mais brilhantes.
- Use um condicionador leave-in ou sérum: aplique um condicionador leave-in ou sérum nas pontas dos cabelos para hidratar e selar as cutículas, proporcionando brilho extra.
- Evite o calor excessivo: o uso frequente de ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e modeladores de cachos, pode danificar os cabelos e deixá-los opacos. Use com moderação e sempre com protetor térmico antes de usar.
- Ritual de óleos: quando aplicados na raiz dos cabelos e na fibra capilar, os óleos vegetais e essenciais melhoram tanto a saúde do couro cabeludo quanto hidratam os fios, prevenindo o ressecamento e a quebra.
- Alimentação saudável: uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, com vitaminas e minerais essenciais para a saúde do cabelo, pode contribuir para cabelos mais brilhantes e saudáveis.
- Beber água suficiente: a hidratação adequada é fundamental. Certifique-se de beber água suficiente para manter o corpo e o cabelo bem hidratados.
- Terapia capilar: importante tanto como prevenção quanto para o tratamento dos cabelos já danificados. Ela pode incluir uma combinação de procedimentos como argiloterapia, blend de óleos, tecnologias como laser de baixa potência, infravermelho, led azul, vapor de ozônio, microagulhamento ou cosméticos indicados conforme a necessidade individual.