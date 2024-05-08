Glitter no shampoo: nova trend do TikTok pode causar queda capilar

Enxágue o cabelo com água fria é uma dica para ter o cabelo com mais brilho Crédito: Shutterstock

Uma nova trend do TikTok é misturar glitter no shampoo para deixar o cabelo mais brilhoso. E, embora seja tentadora, essa não é uma boa ideia para ter um brilho extra no cabelo, pois há vários riscos associados, como explica a farmacêutica tricologista Cristal Bastos.

“O glitter tem partículas pequenas que podem se acumular nos folículos capilares, obstruindo-os, além de irritar o couro cabeludo, causando coceira, vermelhidão e até mesmo descamação, o que pode levar a dermatite de contato e alergias e, a longo prazo, causar queda capilar”, enumera.

Nos vídeos, é possível ver os influenciadores esfregando a mistura na fibra capilar, o que também provoca danos aos fios. “As partículas danificam o fio, tornando-os ásperos e propensos a quebrar. Além disso, remover o glitter dos cabelos pode ser difícil e exigir várias lavagens extras, ressecando ainda mais os cabelos, causando um efeito rebote, ou seja, pior do que o inicial”.

Cristal Bastos fala sobre os cuidados com os cabelos Crédito: Divulgação

"O glitter é feito de plástico ou materiais sintéticos, o que significa que ele não se decompõe facilmente, poluindo os oceanos ao escorrer pelo ralo." Cristal Bastos - Farmacêutica tricologista

Em vez de colocar glitter no shampoo, é melhor optar por produtos capilares formulados especificamente para adicionar brilho aos cabelos, como condicionadores ou sprays de brilho, formulados para esse fim.

Dicas para ter cabelos brilhantes

Danos causados pelo calor, uso frequente de produtos químicos, exposição ao sol sem proteção capilar, falta de hidratação, fatores genéticos, distúrbios no couro cabeludo: vários podem ser os fatores para os cabelos ficarem opacos e ásperos e, consequentemente, sem brilho. Para deixá-los mais brilhosos, é preciso que estejam saudáveis e a saúde capilar começa do couro cabeludo, que tem que estar limpo e também receber produtos adequados para a região. Outras dicas são: