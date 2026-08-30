AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Formigamento e visão embaçada: entenda os sintomas da Esclerose Múltipla
Doença neurológica crônica

Formigamento e visão embaçada: entenda os sintomas da Esclerose Múltipla

A doença acontece quando o sistema imunológico passa a atacar a bainha de mielina, estrutura que protege as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 08:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 ago 2026 às 08:00
Fraqueza muscular
Sensação de que um braço ou uma perna está mais pesado é um dos sintomas shutterstock

Um formigamento que aparece do nada, uma visão embaçada que passa depois de alguns minutos ou aquele cansaço que parece maior do que o esforço do dia. São situações que podem fazer parte da rotina e ser consideradas “normais” por algumas pessoas, mas, ao contrário do que muitos pensam, também merecem atenção. 


Quando aparecem de forma recorrente ou sem uma causa aparente, esses sintomas podem estar relacionados à esclerose múltipla (EM), uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. Como as manifestações variam de pessoa para pessoa e podem surgir em diferentes momentos, reconhecer os sinais é um dos primeiros passos para buscar uma investigação adequada.


De acordo com Trajano Aguiar, especialista em doenças neuromusculares e Neuroimunologia da Raras Health, a esclerose múltipla acontece quando o sistema imunológico passa a atacar a bainha de mielina, estrutura que protege as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. O dano a essa proteção interfere na transmissão dos impulsos nervosos entre o cérebro e o restante do corpo, podendo comprometer funções motoras, sensitivas, visuais e cognitivas.


Segundo o Ministério da Saúde, a esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, afetando 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM) estima que cerca de 40 mil brasileiros convivem com a doença, sendo 85% mulheres jovens e brancas, entre 18 e 30 anos. 


A esclerose múltipla também é marcada por diferentes formas de manifestação. Na forma mais comum, os sintomas aparecem em episódios chamados surtos, que podem melhorar depois de alguns dias ou semanas. Essa característica pode fazer com que os primeiros sinais sejam subestimados ou atribuídos a outras causas, como estresse no dia a dia. “Como não existe um único exame capaz de confirmar a doença, o diagnóstico considera o histórico clínico, a avaliação neurológica e exames complementares, como a ressonância magnética e, em alguns casos, a análise do líquor”, explica o especialista. 

Sinais merecem atenção

Alterações na visão: visão embaçada ou dupla, perda parcial da visão ou dor ao movimentar os olhos. Um exemplo é perceber que um dos olhos ficou com a visão turva de repente, como se houvesse uma “névoa” na frente dele;


Formigamento e dormência: sensação de “agulhadas”, choques ou perda de sensibilidade em braços, pernas, mãos, pés ou em um lado do corpo, que pode surgir sem uma causa aparente e persistir por algum tempo;


Fraqueza muscular: sensação de que um braço ou uma perna está mais pesado ou dificuldade para realizar movimentos que antes eram simples, como subir escadas, caminhar ou segurar objetos;


Alterações no equilíbrio e na coordenação: tontura, sensação de instabilidade, dificuldade para caminhar em linha reta ou movimentos mais desajeitados do que o habitual;


Fadiga intensa: cansaço desproporcional às atividades realizadas, como sentir necessidade de descansar depois de tarefas simples ou perceber que o corpo não responde da mesma maneira ao longo do dia;


Alterações cognitivas: dificuldade para se concentrar, encontrar palavras, memorizar informações ou realizar tarefas que exigem mais atenção;


Alterações urinárias: vontade urgente e frequente de urinar, dificuldade para esvaziar completamente a bexiga ou episódios de perda urinária.

O tratamento

 A esclerose múltipla, doença neurológica crônica, degenerativa e autoimune, é atualmente uma das principais causas de deficiências não traumáticas em jovens adultos. Apresenta maior incidência entre 18 e 40 anos de idade, fase produtiva, e atinge três vezes mais mulheres que homens.


O diagnóstico e o acompanhamento precoces são importantes porque existem tratamentos capazes de controlar a atividade da doença e reduzir o risco de novos episódios, sempre de acordo com a avaliação médica individual. O Ministério da Saúde destaca justamente a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.


“O tratamento visa conter os surtos, principal evolução da esclerose. Ao barrar o acúmulo dessa progressão, possibilitamos uma normalização de rotina ao paciente”, explica a neurologista Karoline Cohen, do Hospital São Luiz Campinas.


A médica explica que o diagnóstico da doença é realizado pelo neurologista, por meio da avaliação clínica e de exames como ressonância magnética de crânio, da coluna e análises laboratoriais. “Nos surtos iniciais a enfermidade apresenta sintomas que duram dias ou semanas, evoluindo para uma melhora espontânea. Após algum tempo, sua recuperação passa a ser mais lenta e parcial, trazendo sequelas cada vez mais incapacitantes”, alerta Karoline. 


Ainda de acordo com a neurologista, a esclerose múltipla é multifatorial, ou seja, é causada por uma soma de fatores que o paciente é exposto durante a vida. Além da predisposição genética, também está relacionada ao tabagismo, obesidade na infância e certos tipos de infecções.


Apesar de conhecida há muito tempo, nos últimos anos a doença tem ganhado atenção e, por consequência, diagnósticos e tratamento cada vez mais precoces e eficientes. 


“Medicações injetáveis, orais e infusionais são hoje as terapias de combate à evolução do quadro, sendo aplicadas de forma individualizada, sempre dependendo da gravidade e demanda de cada caso”, finaliza a médica.

Veja Também 

Mulher com Incontinência urinária

Escape de xixi? Veja os motivos mais comuns, tratamentos e como evitar

Cor de xixi

Cor ou cheiro forte na urina? Veja o que o seu corpo está tentando avisar

Bruno Cardoso

Os sintomas da gastroenterite, infecção que afetou Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Orvel Open de Tênis
Álvares Cabral vai sediar campeonato de tênis de quadra para adultos e crianças
Caso ocorreu por volta das 23h deste domingo (30) e, segundo relatos, o barulho durou meia hora. Ainda não há informações sobre os responsáveis pela soltura.
Balão com fogos de artifício assusta moradores de Cachoeiro: 'Pareciam bombas'
Viatura da Guarda Municipal atuou na ocorrência
Adolescente é vítima de importunação sexual enquanto trabalhava em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados