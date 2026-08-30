Formigamento e visão embaçada: entenda os sintomas da Esclerose Múltipla

Um formigamento que aparece do nada, uma visão embaçada que passa depois de alguns minutos ou aquele cansaço que parece maior do que o esforço do dia. São situações que podem fazer parte da rotina e ser consideradas “normais” por algumas pessoas, mas, ao contrário do que muitos pensam, também merecem atenção.





Quando aparecem de forma recorrente ou sem uma causa aparente, esses sintomas podem estar relacionados à esclerose múltipla (EM), uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. Como as manifestações variam de pessoa para pessoa e podem surgir em diferentes momentos, reconhecer os sinais é um dos primeiros passos para buscar uma investigação adequada.





De acordo com Trajano Aguiar, especialista em doenças neuromusculares e Neuroimunologia da Raras Health, a esclerose múltipla acontece quando o sistema imunológico passa a atacar a bainha de mielina, estrutura que protege as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. O dano a essa proteção interfere na transmissão dos impulsos nervosos entre o cérebro e o restante do corpo, podendo comprometer funções motoras, sensitivas, visuais e cognitivas.





Segundo o Ministério da Saúde, a esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, afetando 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM) estima que cerca de 40 mil brasileiros convivem com a doença, sendo 85% mulheres jovens e brancas, entre 18 e 30 anos.





A esclerose múltipla também é marcada por diferentes formas de manifestação. Na forma mais comum, os sintomas aparecem em episódios chamados surtos, que podem melhorar depois de alguns dias ou semanas. Essa característica pode fazer com que os primeiros sinais sejam subestimados ou atribuídos a outras causas, como estresse no dia a dia. “Como não existe um único exame capaz de confirmar a doença, o diagnóstico considera o histórico clínico, a avaliação neurológica e exames complementares, como a ressonância magnética e, em alguns casos, a análise do líquor”, explica o especialista.