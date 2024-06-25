AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Festa de São João: veja 3 receitas juninas com whey protein
Toque saudável

Festa de São João: veja 3 receitas juninas com whey protein

Veja como aproveitar as comidas típicas da festa de São João sem sair da dieta

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 17:26

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 jun 2024 às 17:26
Imagem Edicase Brasil
A canjica é um clássico que não pode faltar Crédito: Camilo Bonato | Shutterstock
A temporada de festas juninas está aí e, para os fãs da culinária fitness, é possível comemorar essa época do ano sem exagerar no açúcar e mantendo uma dieta balanceada. Com uma seleção exclusiva de receitas temáticas, os diversos sabores de whey protein são perfeitos para trazer um toque saudável ao tradicional arraial, sem perder o gosto autêntico e característico dos pratos juninos.
Para tornar seu arraial mais saudável, com a ajuda da nutricionista Sandra Regina Oliveira Garcia, da Soldiers Nutrition, listamos algumas receitas para você aproveitar o São João sem sair da dieta. Confira!

Canjica

A canjica é um clássico que não pode faltar de jeito nenhum na festa junina e, com essa receita prática, proteica e saudável, você vai querer fazer durante o ano todo. Veja!
  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de canjica de milho lavada

  • 1 l de água

  • 1 l de leite desnatado ou vegetal

  • 2 scoops de whey protein de beijinho

  • 1 colher de chá de canela

  • 1 colher de chá de essência de baunilha

  • 1 pitada de sal

  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe a canjica de molho por cerca de 12 horas. Depois, coloque na panela de pressão, com uma pitada de sal e um litro de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque a canjica em uma panela. Adicione o leite, a canela em pó e a essência de baunilha. Mexa bem em fogo baixo. Cozinhe por alguns minutos, sempre mexendo, até chegar à consistência desejada. Desligue o fogo, acrescente o whey protein sabor beijinho e mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar. Você pode servir quente ou frio e polvilhar canela ou amendoim triturado por cima. Sirva em seguida.

Pralinê

Imagem Edicase Brasil
Pralinê: esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate Crédito: RoYam | Shutterstock
Com um sabor de infância e prático de fazer, esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate. A receita é simples, fácil e pode ser feita de uma forma mais saudável. Aprenda!
  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de amendoins sem sal

  • 1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado

  • 1 colher de sopa de óleo de coco

  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Espalhe os amendoins em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 12 minutos. O ideal é que eles fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e aguarde esfriar. Em uma panela em fogo baixo, derreta o chocolate amargo com o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Retire do fogo e adicione o scoop de whey protein de chocolate belga e misture até incorporar. Em uma vasilha grande, junte os amendoins com a mistura de chocolate e mexa bem. Espalhe bem os amendoins em uma assadeira untada com óleo de coco e deixe esfriar ou leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho

O bolo de milho-verde remete às lembranças na casa de vó, e é uma receita certeira para qualquer arraial, inclusive para um café da tarde. Para melhorar ainda mais, conheça essa versão saudável:
  • Ingredientes

  • 200 g de milho-verde ou 3 espigas de milho-verde

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado ou água

  • 3 ovos

  • 3 colheres de chá de óleo de coco

  • 1/4 de xícara de adoçante (stévia, xilitol ou açúcar de coco)

  • 2 scoops de whey protein de baunilha

  • 2 colheres de sopa de fermento

  • 5 colheres de sopa de amido de milho

  • Farinha de milho para enfarinhar

  • Óleo de soja para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata por 1 minuto o milho-verde com a água, o óleo de coco e os ovos. Adicione o amido de milho, o adoçante, o whey protein e bata novamente até ficar homogêneo. Adicione o fermento e coloque em uma forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Deixe esfriar para desenformar e sirva em seguida.

Veja Também

Nutricionista lista 5 alimentos que ajudam a dormir melhor

5 receitas ricas em proteína sem ovo

Do alho a cúrcuma: 6 alimentos para melhorar a imunidade

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado"
Marcelo Falcão não consegue chegar a Vitória e show é adiado
Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França
Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'
Imagem de destaque
Copiloto usou machado em ataque a comandante de avião para Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados