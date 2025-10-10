Entenda o tipo de psoríase que afeta as unhas das mãos e dos pés

Pitting ungueal: pequenas depressões (furinhos) na superfície da unha, como se tivessem sido picotadas.

Onicólise: descolamento da unha do leito ungueal (a parte rosa por baixo), geralmente começando pela ponta

Manchas amareladas ou marrons: conhecidas como "manchas de óleo" ou "gotas de salmão" sob a unha.

Espessamento das unhas: acúmulo de material esfarelento sob a unha, que a torna mais grossa e pode causar desconforto.

Descamação, deformidades ou ondulações: a unha pode ficar áspera, com sulcos ou ter o seu formato alterado

Descoloração: além das manchas, a unha pode ficar branca, amarela ou marrom de forma geral

