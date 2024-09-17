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Diversos benefícios

Energia e nutrição: entenda os benefícios de comer granola no dia a dia

O alimento é feito a partir de uma combinação de cereais integrais, como aveia, milho, arroz, trigo e quinoa; por isso, é um alimento rico em nutrientes e fibras

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2024 às 09:00
granola
A granola oferece diversos benefícios e traz energia e nutrição para o dia a dia Crédito: Shutterstock
Crocante, saborosa e nutritiva, a granola pode ser uma forte aliada para uma alimentação e vida mais saudável. O alimento é feito a partir de uma combinação de cereais integrais, como aveia, milho, arroz, trigo e quinoa; por isso, é um alimento rico em nutrientes e fibras. "Em sua composição, podem ser misturados ingredientes como sementes, castanhas e frutas, que a tornam ainda mais saborosa e crocante", diz a nutricionista Alessandra Luglio.
A granola oferece diversos benefícios e traz energia e nutrição para o dia a dia. Começando pelo cereal, principal base da maioria das granolas, ele é rico em nutrientes importantes para a saúde, como vitaminas do complexo B, ferro, zinco, magnésio, fósforo, proteínas, carboidratos, fibras, além de antioxidantes que ajudam a proteger as células.
Já as fibras presentes na granola, são fundamentais para o controle da glicemia e redução do colesterol e, com os antioxidantes, mantém o intestino saudável e promovem uma sensação de saciedade por mais tempo.
"Ela pode conter ainda sementes, castanhas e frutas, que contribuem com minerais importantes, como zinco, selênio e magnésio, e são essenciais para fortalecer o sistema imunológico", diz Alessandra Luglio, consultora de Mãe Terra.
A granola pode ser incluída aos poucos na rotina alimentar e consumida de diversas maneiras ao logo do dia todo.
No café da manhã e lanche da tarde ela pode agregar a crocância ideal a um bowl de iogurte, de creme de abacate ou de açaí, ou até mesmo em tortas, por exemplo. Já no almoço e jantar, pode dar mais textura ao prato se incorporada a uma salada, sopas, cremes e caldos, ou como acompanhamento de assados e gratinados.
"Na hora de escolher a melhor granola, é sempre importante levar em consideração a variedade de opções que existem atualmente no mercado, e em seguida ler e comparar as listas de ingredientes e as tabelas nutricionistas. Atualmente, há granolas para todos os gostos e necessidades, e com diferentes perfis nutricionais", diz a nutricionista.
Ao ler a lista de ingredientes, é importante lembrar que os ingredientes presentes em maior quantidade aparecem primeiro, por isso, prefira aquelas que possuem no início da lista cereais integrais e sementes em grande variedade para obter o máximo de nutrientes, e procure pelas alternativas sem a adição de conservantes, estabilizantes ou oxidantes.
Já na tabela nutricional, fique de olho na quantidade de açúcar e gordura saturada para equilibrar o seu consumo com outros alimentos que farão parte do seu dia.

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