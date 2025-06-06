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É o amor!

Dia dos Namorados: 40 sugestões de presentes de beleza

Ainda não escolheu o presente que vai dar no próximo dia 12 de junho? Selecionamos algumas dicas para ele e para ela

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 19:03

Publicado em

06 jun 2025 às 19:03
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes de beleza para surpreender seu amor Crédito: Arte A Gazeta
Dia dos Namorados está chegando e, se você quer surpreender com algo que realmente agrade, escolher um presente de beleza é a pedida certa! Afinal, cuidar-se é um ato de amor-próprio, e presentear com itens que promovem bem-estar e realçam a beleza é uma forma carinhosa de demonstrar o quanto você se importa.
Prepare-se para encantar com opções que vão desde itens de maquiagem até perfumes que marcam. Que tal um kit completo para relaxar a dois? As possibilidades são muitas e agradam a todos os gostos e bolsos. Confira a nossa seleção com 40 sugestões de presentes e aproveite!

PARA ELAS

Para as mulheres, a variedade é imensa! Pense em kits de skincare com produtos para uma rotina completa. Se ela adora maquiagem, paletas de sombras, batons de longa duração ou pincéis de alta qualidade são sempre boas escolhas. E, claro, os perfumes femininos são clássicos que nunca saem de moda, com opções florais, amadeiradas ou frutadas para todos os estilos.
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes de beleza para surpreender seu amor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Deo Colônia Jardin Flor de Laranjeira, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)

  2. Lápis para Contorno Labial, da Dailus. Preço: R$  29,90 (COMPRE AQUI)

  3. Kit Shampoo e Condicionador Morango, da Skala. Preço: R$ 14,12

  4. Perfume Figo e Sândalo, da Francis. Preço: R$ 299,00

  5. Perfume Néroli e Orquídea Harmonieuse, de L’Occitane en Provence. Preço: R$ 359,00

  6. Kit La Victorie Intense, de Eudora. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)

  7. Kit Jelly Tint 3 em 1, da Ricca. Preço: R$ 80,99

  8. Iluminador Baked Lovely, da Fenzza. Preço: R$ 17,49

  9. Kit Vela e Lanterna Rosa Sublime, da Granado. Preço: R$ 258,00

  10. Esfoliante Corporal com Aroma de Frutas Vermelhas, da Berry Bites. Preço: R$ R$72,90
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes de beleza para surpreender seu amor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Kit de Pincéis com Nécessaire Hello Kitty, da Klass Vough. Preço: R$ 99,90

  2. Kit A Cor da Sua Moda 6ª Edição, da Impala. Preço: R$ 114,10

  3. Perfume Prada Paradoxe Virtual Flower. Preço: R$ 699,85 (COMPRE AQUI)

  4.  Kit Corporal Sol de Janeiro, na Sephora. Preço: R$ 329,90
     
  5. Lips Batom Líquido Matte, da Bruna Tavares. Preço: R$ 42,90

  6. Perfume Perfect Elixir, de Marc Jacobs. Preço: R$ 659,00

  7. Shape Stick Contorno em Bastão, da Mascavo. Preço: R$ 88,00

  8. Body Splash Shimmer Bronze Goddess, da Kiss New York. Preço: R$ 54,96

  9. Pó Compacto Vegano, da Vizzela. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)

  10. Mini Paleta Multifuncional Nudete, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 73,90 (COMPRE AQUI)

PARA ELES

O universo masculino tem se rendido cada vez mais aos rituais de cuidado. Para eles, aposte em itens para barba e produtos para o cabelo. E, para um toque de sofisticação, perfumes masculinos com notas amadeiradas, cítricas ou especiadas são presentes elegantes e que deixam uma marca inesquecível.
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes de beleza para surpreender seu amor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Kit Flame For Him, da Hinode. Preço: R$ 219,90 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Arbo, de O Boticário. Preço: R$ 286,70

  3. Perfume L’Or de Méditerranée Pour Homme, da O.U.i. Preço: R$ 359,00

  4. Escova de Acabamento e Penteado, da ProArt. Preço: R$ 30,24 (COMPRE AQUI)

  5. Óleo de Banho Glicerinado, de Dove. Preço: R$ R$ 39,90 (COMPRE AQUI)

  6. Perfume Eternity Amber Essence, da Calvin Klein. Preço: R$ 599,90

  7. Escovas Dentais Eu Te Amo, da Curaprox. Preço: R$ 73,90

  8. Perfume MYSLF Le Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty. Preço: R$ 835,00 (COMPRE AQUI)

  9. Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 560,00 (COMPRE AQUI)

  10.  Perfume 212 VIP Black Elixir, de Carolina Herrera. Preço: R$ 499,99 (COMPRE AQUI)
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes de beleza para surpreender seu amor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Gel de Banho Hidratante, da Riô SkinLab. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Attraction Closer, da Avon. Prerço: R$ 139,90

  3. Perfume Le Beau Paradise Garden, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 555,99 (COMPRE AQUI)

  4. Óleo para Barba, da B.urb. Preço: R$ 60,00

  5. The Scent Elixir, de Hugo Boss. Preço: R$ 699,90

  6. Perfume Here I am!, da Phytoderm. Preço: R$ 84,90

  7. Kit de Dia dos Namorados, da  Cless Charming. Preço: R$ 115,67

  8. Perfume Kaiak Aventura, da Natura. Preço: R$ 185,90

  9. Kit Banho de Bem-Estar Cacau & Ucuuba, da Avatim. Preço: R$ 118,00

  10. Aparador Íntimo, da Nuudo. Preço: R$ 399,00
*Preços consultados em 06 de junho de 2025. Sujeitos a alterações.

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