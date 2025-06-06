Dia dos Namorados: 40 sugestões de presentes de beleza

PARA ELAS
- Deo Colônia Jardin Flor de Laranjeira, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)
- Lápis para Contorno Labial, da Dailus. Preço: R$ 29,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Shampoo e Condicionador Morango, da Skala. Preço: R$ 14,12
- Perfume Figo e Sândalo, da Francis. Preço: R$ 299,00
- Perfume Néroli e Orquídea Harmonieuse, de L’Occitane en Provence. Preço: R$ 359,00
- Kit La Victorie Intense, de Eudora. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Jelly Tint 3 em 1, da Ricca. Preço: R$ 80,99
- Iluminador Baked Lovely, da Fenzza. Preço: R$ 17,49
- Kit Vela e Lanterna Rosa Sublime, da Granado. Preço: R$ 258,00
- Esfoliante Corporal com Aroma de Frutas Vermelhas, da Berry Bites. Preço: R$ R$72,90
- Kit de Pincéis com Nécessaire Hello Kitty, da Klass Vough. Preço: R$ 99,90
- Kit A Cor da Sua Moda 6ª Edição, da Impala. Preço: R$ 114,10
- Perfume Prada Paradoxe Virtual Flower. Preço: R$ 699,85 (COMPRE AQUI)
- Kit Corporal Sol de Janeiro, na Sephora. Preço: R$ 329,90
- Lips Batom Líquido Matte, da Bruna Tavares. Preço: R$ 42,90
- Perfume Perfect Elixir, de Marc Jacobs. Preço: R$ 659,00
- Shape Stick Contorno em Bastão, da Mascavo. Preço: R$ 88,00
- Body Splash Shimmer Bronze Goddess, da Kiss New York. Preço: R$ 54,96
- Pó Compacto Vegano, da Vizzela. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
- Mini Paleta Multifuncional Nudete, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 73,90 (COMPRE AQUI)
PARA ELES
- Kit Flame For Him, da Hinode. Preço: R$ 219,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Arbo, de O Boticário. Preço: R$ 286,70
- Perfume L’Or de Méditerranée Pour Homme, da O.U.i. Preço: R$ 359,00
- Escova de Acabamento e Penteado, da ProArt. Preço: R$ 30,24 (COMPRE AQUI)
- Óleo de Banho Glicerinado, de Dove. Preço: R$ R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Eternity Amber Essence, da Calvin Klein. Preço: R$ 599,90
- Escovas Dentais Eu Te Amo, da Curaprox. Preço: R$ 73,90
- Perfume MYSLF Le Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty. Preço: R$ 835,00 (COMPRE AQUI)
- Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 560,00 (COMPRE AQUI)
- Perfume 212 VIP Black Elixir, de Carolina Herrera. Preço: R$ 499,99 (COMPRE AQUI)
- Gel de Banho Hidratante, da Riô SkinLab. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Attraction Closer, da Avon. Prerço: R$ 139,90
- Perfume Le Beau Paradise Garden, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 555,99 (COMPRE AQUI)
- Óleo para Barba, da B.urb. Preço: R$ 60,00
- The Scent Elixir, de Hugo Boss. Preço: R$ 699,90
- Perfume Here I am!, da Phytoderm. Preço: R$ 84,90
- Kit de Dia dos Namorados, da Cless Charming. Preço: R$ 115,67
- Perfume Kaiak Aventura, da Natura. Preço: R$ 185,90
- Kit Banho de Bem-Estar Cacau & Ucuuba, da Avatim. Preço: R$ 118,00
- Aparador Íntimo, da Nuudo. Preço: R$ 399,00
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