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Atividade física

Descubra se a corrida é prejudicial ou benéfica para os joelhos

Ortopedista esclarece os mitos e as verdades sobre a prática esportiva

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 set 2024 às 11:00
Imagem Edicase Brasil
Contrariando o senso comum, a corrida pode beneficiar as articulações dos joelhos Crédito: BGStock72 | Shutterstock
Será que a corrida é prejudicial ou benéfica para os joelhos? Essa costuma ser a dúvida de muitos corredores iniciantes. A resposta pode surpreender você. Ao contrário do que se imagina, correr pode ser uma atividade protetora para os joelhos, desde que feita corretamente. Quer entender por que a corrida pode ajudar a prevenir problemas articulares? Ortopedista esclarece os principais mitos sobre o assunto. Confira!

Correr ajuda ou prejudica os joelhos?

Para muitos, a corrida é associada a problemas nas articulações devido ao seu impacto, mas o que os especialistas dizem pode surpreender. Conforme o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a prática pode, na verdade, oferecer benefícios inesperados aos joelhos.
“A corrida é uma atividade física de alto impacto. E como os joelhos são os principais responsáveis por absorver esse impacto, muitas pessoas acreditam que o esporte pode prejudicar a articulação. Mas não existem evidências científicas que comprovem essa informação. Na verdade, sabemos que a corrida tem um efeito protetor dos joelhos”, afirma.

Corrida pode ajudar a fortalecer a musculatura das pernas

Segundo o médico, quando realizada de maneira adequada, a corrida , além de auxiliar no controle do peso, ajuda a fortalecer a musculatura das pernas, o que oferece maior proteção à articulação do joelho. “O funcionamento adequado do joelho depende da ação de diversos músculos, então praticar exercícios que ajudem a fortalecer essa musculatura, como a corrida, é capaz de melhorar a função articular da região, além de ajudar a manter sua estabilidade durante o movimento e reduzir a carga sobre a articulação”, destaca.
Segundo o médico, a cartilagem do joelho também se torna mais resistente devido ao impacto repetido que recebe durante a prática da atividade “E temos evidências de que a corrida é capaz de retardar o desgaste da articulação e prevenir doenças como artrite e artrose”, complementa.

Perigos do sedentarismo

Em contrapartida, o sedentarismo, sim, é prejudicial para os joelhos. Isso porque ele leva à diminuição da massa muscular com consequente perda da proteção das articulações, favorecendo o ganho de peso, “o que sobrecarrega as articulações, com um trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, levando à sua degeneração. O sobrepeso também gera inflamação com aumento na propensão para o desenvolvimento de problemas, como artrite e artrose”, alerta.
O Dr. Marcos Cortelazo lembra, ainda, que as articulações devem ser movimentadas, sofrendo um processo de atrofia e rigidez quando isso não ocorre, acarretando surgimento de dores.

Joelho de corredor

A condição é comum entre praticantes de diversos tipos de atividade física, principalmente aquelas de maior intensidade, e não apenas corredores. “O joelho de corredor é caracterizado por uma inflamação do trato iliotibial, uma faixa de tecido fibroso que se estende do ílio, localizado na bacia, até a tíbia, um pouco abaixo do joelho. Inchaço, dor na lateral do joelho e restrição do movimento da região são sintomas da condição, que é causada pela prática inadequada ou excessiva de atividade física”, explica o ortopedista.
O Dr. Marcos Cortelazo acrescenta que o tratamento da síndrome inclui repouso, aplicação de gelo, uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios e infiltração com corticoides, além de cirurgia (em casos mais graves).
Imagem Edicase Brasil
Iniciantes devem começar devagar e aumentar a velocidade quando tiverem um bom condicionamento  Crédito: NDAB Creativity | Shutterstock

Prevenção e cuidados para corredores iniciantes

Para prevenir o joelho de corredor e outras lesões como entorses, é importante adotar alguns cuidados. “Se você nunca correu, comece devagar. Durante a caminhada, aumente brevemente a velocidade do passo e, conforme você ganha condicionamento, acelere o ritmo e aumente o tempo e a frequência da corrida”, aconselha o médico.
Realizar aquecimentos antes de iniciar os exercícios e escolher um calçado adequado para a corrida também é importante. “Os tênis para corrida , no geral, são mais leves e possuem um sistema de amortecimento mais sofisticado. O calçado também deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e, claro, ser confortável. Além disso, deve estar de acordo com o seu tipo de pisada e o solo onde a corrida será realizada”, recomenda o médico.

Corrida para pessoas com doenças articulares

Quanto às pessoas que sofrem com doenças das articulações, como a artrite e a artrose, é necessário consultar um médico antes de iniciar a atividade. “Na maior parte desses casos, não existe uma contraindicação para a prática de corrida. Geralmente, o que impede a realização desse tipo de exercício são os sintomas e a limitação do movimento provocados pela doença. Mas, caso a pessoa consiga e haja liberação do médico, a corrida pode ser praticada sem problemas, o que, inclusive, pode ajudar a conter o avanço dessas doenças”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.
Por fim, o especialista ressalta que, em caso de dores ao correr, é importante parar a prática e prestar atenção à evolução da dor. “Caso o incômodo não regrida espontaneamente, é fundamental buscar um ortopedista o quanto antes para passar por uma avaliação e receber o diagnóstico e o tratamento adequado”, finaliza.

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