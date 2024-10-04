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Saúde mental

Descansar é tão importante quanto se movimentar; entenda

Agendar pausas curtas e regulares ao longo do dia é uma das formas de colocar o descanso como prioridade na rotina

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:00

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

04 out 2024 às 08:00
Yoga e meditação são boas formas de descansar a mente e o corpo
A meditação é uma boa forma de dar uma pausa e criar momentos de desconexão Crédito: Shutterstock
Tão importante quanto praticar atividades físicas e investir em uma alimentação adequada, o descanso é essencial para a saúde física, mental e emocional. Garantir momentos de pausa em meio à rotina agitada ajuda a regular o sistema nervoso, evitar sobrecargas e até melhorar a produtividade, além de diminuir os riscos de desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão.
Quando a vida fica corrida e as demandas do dia a dia vão sendo atropeladas, o momento de parar torna-se ainda mais indispensável. Na análise do psiquiatra João Paulo Cirqueira, na sociedade atual, o descanso é uma forma de restaurar o equilíbrio entre as exigências da vida externa e a saúde emocional. 
"O descanso é absolutamente essencial para os seres humanos, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. A rotina acelerada da sociedade atual pode aumentar significativamente o estresse, a ansiedade e até levar ao esgotamento emocional e físico, conhecido como burnout"
João Paulo Cirqueira - Psiquiatra
É comum que o sentimento de culpa apareça quando o assunto é descansar.  A pressão interna e a cultura de produtividade podem contribuir para a construção da imagem do descanso como algo improdutivo ou até mesmo desperdício de tempo. Mas, engana-se quem pensa que descanso é apenas tirar uma soneca ou ficar parado, sem fazer nada.
"Além disso, as normas sociais e as comparações constantes, especialmente com a ascensão das redes sociais, reforçam essa mentalidade. Vemos as conquistas e a aparente produtividade ininterrupta dos outros, e isso pode nos fazer sentir que estamos ficando para trás ao reservar tempo para o descanso", argumenta o psiquiatra.
Fisiologicamente, o descanso pode se manifestar através do sono, processo fundamental para que o cérebro processe informações, consolide memórias e recupere conexões neurais. Mas garantir momentos de descanso vai muito além do dormir.
"Muitas vezes, vemos pessoas que, fisicamente, estão em repouso — deitadas ou sentadas, sem esforço físico —, mas mentalmente ainda estão sobrecarregadas com pensamentos, preocupações e planejamento constante", pondera João Paulo Cirqueira.
"Descanso não significa necessariamente não fazer nada. É mais sobre encontrar formas de reduzir o esforço e recuperar o equilíbrio físico, mental e emocional"
João Paulo Cirqueira - Psiquiatra
De acordo com o psiquiatra, é totalmente possível relaxar o corpo e não a mente - ou descarregar a mente e não o corpo. Seja com tarefas que exijam esforço muscular, como atividades físicas, ou com atividades que não necessitem de tanta concentração, como assistir a um filme de comédia.

Confira dicas para incluir o descanso na rotina:

01

Pausas curtas e regulares

Tente incluir técnicas simples no dia a dia, como a técnica Pomodoro, que envolve trabalhar por períodos curtos e fazer pausas frequentes.  São pequenos intervalos de 5 a 10 minutos que ajudam a reduzir a sobrecarga mental e melhoram a concentração.

02

Estabeleça limites entre a vida pessoal e profissional

É comum que as pessoas fiquem conectadas além do horário de trabalho, especialmente em tempos de home office. Para não invadir o tempo de descanso, é fundamental criar uma divisão entre esses momentos, respeitando horários e estabelecendo rituais que sinalizem o fim do expediente.

03

Prepare-se para dormir

Desligar dispositivos eletrônicos uma hora antes de dormir, evitar estímulos como redes sociais e criar um ambiente tranquilo são passos importantes para garantir um sono de qualidade. "O descanso noturno profundo é um dos pilares mais importantes da recuperação mental e física", destaca o psiquiatra.

04

Crie momentos de desconexão

Pratique atividades como a meditação, a atenção plena (mindfulness) ou simplesmente reserve tempo para hobbies ou momentos de lazer que não demandem esforço mental ou emocional.

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