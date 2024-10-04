Descansar é tão importante quanto se movimentar; entenda

A meditação é uma boa forma de dar uma pausa e criar momentos de desconexão Crédito: Shutterstock

Tão importante quanto praticar atividades físicas e investir em uma alimentação adequada, o descanso é essencial para a saúde física, mental e emocional. Garantir momentos de pausa em meio à rotina agitada ajuda a regular o sistema nervoso, evitar sobrecargas e até melhorar a produtividade, além de diminuir os riscos de desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão.

Quando a vida fica corrida e as demandas do dia a dia vão sendo atropeladas, o momento de parar torna-se ainda mais indispensável. Na análise do psiquiatra João Paulo Cirqueira, na sociedade atual, o descanso é uma forma de restaurar o equilíbrio entre as exigências da vida externa e a saúde emocional.

"O descanso é absolutamente essencial para os seres humanos, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. A rotina acelerada da sociedade atual pode aumentar significativamente o estresse, a ansiedade e até levar ao esgotamento emocional e físico, conhecido como burnout" João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

É comum que o sentimento de culpa apareça quando o assunto é descansar. A pressão interna e a cultura de produtividade podem contribuir para a construção da imagem do descanso como algo improdutivo ou até mesmo desperdício de tempo. Mas, engana-se quem pensa que descanso é apenas tirar uma soneca ou ficar parado, sem fazer nada.

"Além disso, as normas sociais e as comparações constantes, especialmente com a ascensão das redes sociais, reforçam essa mentalidade. Vemos as conquistas e a aparente produtividade ininterrupta dos outros, e isso pode nos fazer sentir que estamos ficando para trás ao reservar tempo para o descanso", argumenta o psiquiatra.

Fisiologicamente, o descanso pode se manifestar através do sono, processo fundamental para que o cérebro processe informações, consolide memórias e recupere conexões neurais. Mas garantir momentos de descanso vai muito além do dormir.

"Muitas vezes, vemos pessoas que, fisicamente, estão em repouso — deitadas ou sentadas, sem esforço físico —, mas mentalmente ainda estão sobrecarregadas com pensamentos, preocupações e planejamento constante", pondera João Paulo Cirqueira.

"Descanso não significa necessariamente não fazer nada. É mais sobre encontrar formas de reduzir o esforço e recuperar o equilíbrio físico, mental e emocional" João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

De acordo com o psiquiatra, é totalmente possível relaxar o corpo e não a mente - ou descarregar a mente e não o corpo. Seja com tarefas que exijam esforço muscular, como atividades físicas, ou com atividades que não necessitem de tanta concentração, como assistir a um filme de comédia.

Confira dicas para incluir o descanso na rotina: