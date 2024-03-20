Cuidar dos dentes é importante para prevenir doenças

Neste cenário, em que as pessoas muitas vezes deixam de lado o cuidado com a saúde bucal, o que muitas não imaginam é que diversas doenças podem estar correlacionadas com a má higiene oral, entre elas, a doença do coração. “Sinais de alerta incluem gengivas inflamadas, mau hálito persistente, dor de dente e histórico familiar de doenças cardíacas e problemas dentários”, alerta a dentista.