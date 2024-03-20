Cuidar dos dentes é importante para prevenir doenças

O Dia Mundial da Saúde Bucal é celebrado em 20 de março e visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a higiene oral. Segundo informações do Ministério da Saúde, aproximadamente 60% da população brasileira enfrenta dificuldades de acesso a serviços odontológicos de qualidade.
Essa realidade torna a data ainda mais relevante, pois a falta de cuidados com a higiene oral não só pode resultar em cáries, doenças periodontais e perda dentária precoce, mas também pode servir como uma porta de entrada para outras doenças.
“A acumulação de placa bacteriana pode levar à inflamação das gengivas que, por sua vez, pode facilitar a entrada de bactérias na corrente sanguínea, contribuindo para a inflamação sistêmica associada às doenças cardíacas”, explica Rosemary Carvalho, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera.
Doenças que podem ser causadas pela má higiene oral
Neste cenário, em que as pessoas muitas vezes deixam de lado o cuidado com a saúde bucal, o que muitas não imaginam é que diversas doenças podem estar correlacionadas com a má higiene oral, entre elas, a doença do coração. “Sinais de alerta incluem gengivas inflamadas, mau hálito persistente, dor de dente e histórico familiar de doenças cardíacas e problemas dentários”, alerta a dentista.
Além da doença cardíaca, a dentista destaca que a falta de cuidados com a saúde bucal pode levar à doença periodontal, à diabetes descontrolada, à pneumonia, a doenças respiratórias e a complicações durante a gravidez, como parto prematuro e baixo peso ao nascer. Ainda, pode agravar condições como doença renal crônica.
Cuidados importantes com a higiene bucal
Manter uma boa saúde bucal é essencial para prevenir uma série de doenças. Para isso, é fundamental adotar uma rotina de cuidados diários que inclua:
- Escovação regular dos dentes;
- Uso de fio dental diariamente;
- Uso de enxaguante bucal sem álcool;
- Visitas periódicas ao dentista.
“Evitar o tabaco, seguir uma alimentação saudável e substituir a escova de dentes regularmente também são medidas importantes para reduzir significativamente o risco de desenvolver doenças bucais e promover uma melhor saúde geral”, finaliza a dentista.