Convulsão: médico explica causas, sintomas e como agir durante uma crise

Ver uma pessoa sofrer uma convulsão costuma provocar desespero em quem está por perto. A cena, marcada por perda de consciência e movimentos involuntários do corpo, ainda é cercada por mitos, como o de colocar objetos na boca da vítima para evitar que ela "engula a língua".





Mas segundo o neurocirurgião endovascular e mestre em Neurociências Ulysses Caus Batista, esse é justamente um dos erros mais perigosos que podem ser cometidos.





Em entrevista ao Se Cuida, o especialista explica que a convulsão acontece quando há uma descarga elétrica anormal e temporária no cérebro, interrompendo seu funcionamento normal.