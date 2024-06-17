Conheça os sintomas e os tratamentos contra a leucemia

O crescente número de casos da condição tem preocupado os especialistas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de 11,5 mil novos casos de leucemia por ano no Brasil durante o período de 2023 a 2025. Os números reforçam a importância da campanha Junho Laranja, uma iniciativa de conscientização sobre doenças hematológicas, com foco especial em anemia e leucemia.