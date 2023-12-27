Conheça as diferenças entre creatina e whey protein

Geralmente, ela é consumida em forma de pó e misturada com água ou suco. “A creatina é um suplemento que funciona por meio de carregamento e isso quer dizer que eu preciso tomar ela constantemente para ela ‘encher o meu tanque’ […] Assim, ela deve ser ingerida todos os dias, indiferentemente se você treina ou não naquele dia”, diz o educador físico Igor Rehbein.