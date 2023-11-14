Confira em que ordem consumir os alimentos para emagrecer

Na busca pelo emagrecimento, constantemente se vê dietas restritivas que exigem sacrifícios. No entanto, uma estratégia simples e eficaz é a ordem dos alimentos no prato. O estudo “Método 40P/30G/30C” destaca que começar com vegetais, legumes, saladas e proteínas, deixando os carboidratos por último, pode auxiliar na perda de peso. Essa abordagem regula a saciedade e os níveis de insulina, tornando-se valiosa para o emagrecimento bem-sucedido e sustentável.