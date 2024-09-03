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Dano na cartilagem

Condromalácia: entenda a dor no joelho que afeta Juliette

Os principais sintomas incluem dor, inchaço, estalo, sensação de atrito e de que há algum objeto dentro do joelho

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2024 às 16:52
Juliette Freire
Juliette Freire foi diagnosticada com condromalácia patelar Crédito: Reprodução @juliette
Juliette Freire revelou recentemente que foi diagnosticada com condromalácia patelar, o que aumenta suas dificuldades em fazer exercícios devido às dores. "Tenho isso desde criança. A cartilagem entre os ossos desgasta. Faz um barulho horrível quando eu agacho", diz a ex-BBB.
Conhecida popularmente como condromalácia, a condropatia patelar também causa dor na região. “Na condropatia patelar, ocorre um dano na cartilagem do joelho que culmina com o amolecimento dessa estrutura, limitando de forma significativa os seus movimentos, podendo causar dores e estalos. Já a artrose é um desgaste difuso da cartilagem, com inflamação e alteração nos outros tecidos da articulação (menisco, osso, ligamento), o que significa que a condropatia patelar pode aumentar a predisposição à artrose”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva. A condropatia afeta mais adultos jovens e a artrose, mais idosos. 
"Em geral, as mulheres são mais frequentemente acometidas por dores nos joelhos, especialmente relacionadas à condropatia e à artrose"
Marcos Cortelazo - Ortopedista
Uma das principais dificuldades com relação a lesões na cartilagem é que esse tipo de tecido tem potencial de regeneração muito limitado. “Essa característica é explicada por esse tecido ser formado por poucas células, não possui vasos sanguíneos e nem terminações nervosas”, diz o médico.
Os principais sintomas da condropatia patelar incluem dor, inchaço, estalo, sensação de atrito e de que há algum objeto dentro do joelho. Movimentos de subida, descida e agachamento costumam causar dor aos pacientes, segundo o médico.
Pelas características anatômicas da região, o tratamento visa proteger a articulação e tratar os sintomas associados. “O tratamento não cirúrgico pode incluir fisioterapia, exercícios de fortalecimento, controle de peso, medicamentos para alívio dos sintomas e a infiltração, que consiste na aplicação injetável de substâncias como ácido hialurônico”, explica o ortopedista.
“Esse tipo de tratamento é chamado de conservador, mas se ele não consegue devolver a boa qualidade de vida ao paciente, a cirurgia é necessária e age como um tratamento definitivo. Na artroscopia, uma pequena câmera (artroscópio) é inserida na articulação do joelho e, por meio de pinças e cautérios, as lesões da cartilagem podem ser reparadas e regularizadas para diminuir o atrito e a dor no joelho. É também possível fazer o realinhamento da patela”, diz o médico.
Para evitar as condropatias patelares, é aconselhável seguir cuidados para manter os joelhos saudáveis, o que inclui manutenção de um peso ideal para diminuir o estresse físico sobre o joelho, fortalecimento da musculatura ao redor do joelho e prática de atividades físicas. “Nas academias, os exercícios de extensão de perna ajudam a fortalecer e alongar o quadríceps (músculo anterior da coxa) e são bem recomendados para o fortalecimento da região”, finaliza o médico.

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