UFV abre vagas para avaliação seriada e vai aplicar provas em Vitória

Já estão abertas as inscrições para ingressar na Universidade Federal de Viçosa (UFV) por meio do Programa de Avaliação Seriada para Ingresso no Ensino Superior (Pases). Os interessados têm até as 16h do dia 15 de outubro para se inscrever na primeira etapa do triênio 2026-2028.





As provas da primeira etapa do programa será realizada no dia 29 de novembro em Vitória e em 11 cidades mineiras: Belo Horizonte, Florestal, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Ubá e Viçosa.





A taxa para a primeira etapa é de R$ 78; a inscrição pode ser realizada no site do Instituto Consulpan (clique aqui para acessar). O local de prova será divulgado na página de acompanhamento a partir das 16h do dia 16 de novembro.