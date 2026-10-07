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UFV abre vagas para avaliação seriada e vai aplicar provas em Vitória

Prazo para a primeira etapa do processo seletivo segue até 15 de outubro

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 17:52

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

07 out 2026 às 17:52
Avaliação será realizada em 29 de novembro e terá taxa de R$ 78 Divulgação UFV/PASES

Já estão abertas as inscrições para ingressar na Universidade Federal de Viçosa (UFV) por meio do Programa de Avaliação Seriada para Ingresso no Ensino Superior (Pases). Os interessados têm até as 16h do dia 15 de outubro para se inscrever na primeira etapa do triênio 2026-2028. 


As provas da primeira etapa  do programa será realizada no dia 29 de novembro em Vitória e em 11 cidades mineiras: Belo Horizonte, Florestal, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Ubá e Viçosa.


A taxa para a primeira etapa é de R$ 78; a inscrição pode ser realizada no site do Instituto Consulpan (clique aqui para acessar). O local de prova será divulgado na página de acompanhamento a partir das 16h do dia 16 de novembro.

O que é Pases?

O processo seletivo é uma alternativa de ingresso na UFV. Nele, o estudante é avaliado ao longo de três anos do ensino médio. Nas duas primeiras etapas, é aplicada uma prova de conhecimentos. A terceira fase é o Enem. Ao final do triênio, o desempenho acumulado nas três etapas será utilizado na classificação para as vagas destinadas ao programa.


A nota do candidato ao final do triênio será calculada considerando a nota obtida nas três etapas, levando-se em conta os pesos de 25%, 35% e 40% para a primeira, segunda e terceira etapas, respectivamente. 

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