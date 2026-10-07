Preços de carros usados desaceleram e têm menor alta desde 2025

O preço dos carros subiu 0,36% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com o IBV Auto, índice do banco BV que acompanha a evolução dos preços de automóveis leves usados no Brasil. O resultado representa a menor alta trimestral desde o primeiro trimestre de 2025. No segundo trimestre deste ano, o índice havia registrado avanço de 1,27%, enquanto a alta havia sido de 2,04% no mesmo período de 2025.





O desempenho do terceiro trimestre de 2026 também se iguala ao registrado no mesmo período de 2019, considerando apenas os terceiros trimestres desde o início da série histórica. No acumulado do ano, o IBV Auto registra alta de 3,86%. O resultado está abaixo dos 4,05% registrados no mesmo período de 2025. Em 12 meses, a alta chega a 5,12%, mesmo percentual registrado em agosto.





O economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, avalia que os números indicam uma mudança no ritmo do mercado de veículos usados. Segundo ele, a atividade econômica mais moderada e a maior concorrência entre veículos novos reduziram o espaço para reajustes expressivos nos preços dos usados. Padovani também aponta uma desaceleração gradual das altas registradas nos últimos meses.





O terceiro trimestre também apresentou diferenças entre regiões do país. O Nordeste registrou a maior alta, de 0,69%, seguido pelo Centro-Oeste, com avanço de 0,56%, e pelo Sul, com 0,52%. O Sudeste teve alta de 0,3%, enquanto o Norte foi a única região com queda, de 0,19%. No segundo trimestre, todas as regiões tiveram alta superior a 1%.