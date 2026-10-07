Preços de carros usados desaceleram e têm menor alta desde 2025

O preço dos carros subiu 0,36% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com o IBV Auto, índice do banco BV que acompanha a evolução dos preços de automóveis leves usados no Brasil. O resultado representa a menor alta trimestral desde o primeiro trimestre de 2025. No segundo trimestre deste ano, o índice havia registrado avanço de 1,27%, enquanto a alta havia sido de 2,04% no mesmo período de 2025.
O desempenho do terceiro trimestre de 2026 também se iguala ao registrado no mesmo período de 2019, considerando apenas os terceiros trimestres desde o início da série histórica. No acumulado do ano, o IBV Auto registra alta de 3,86%. O resultado está abaixo dos 4,05% registrados no mesmo período de 2025. Em 12 meses, a alta chega a 5,12%, mesmo percentual registrado em agosto.
O economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, avalia que os números indicam uma mudança no ritmo do mercado de veículos usados. Segundo ele, a atividade econômica mais moderada e a maior concorrência entre veículos novos reduziram o espaço para reajustes expressivos nos preços dos usados. Padovani também aponta uma desaceleração gradual das altas registradas nos últimos meses.
O terceiro trimestre também apresentou diferenças entre regiões do país. O Nordeste registrou a maior alta, de 0,69%, seguido pelo Centro-Oeste, com avanço de 0,56%, e pelo Sul, com 0,52%. O Sudeste teve alta de 0,3%, enquanto o Norte foi a única região com queda, de 0,19%. No segundo trimestre, todas as regiões tiveram alta superior a 1%.
Os veículos elétricos continuam apresentando a maior perda de valor de revenda entre os modelos analisados pelo IBV Auto. Os veículos lançados em 2023 acumulam desvalorização de quase 47% em setembro. Entre os híbridos, a queda chega a 27,89%, enquanto os modelos a combustão registram queda de 22,20%. O banco relaciona o movimento à pressão exercida pelos preços dos veículos novos e ao aumento da concorrência do segmento.
Em setembro, o IBV registrou alta de 0,30%, depois de uma queda de 0,01% em agosto. Entre os modelos que mais contribuíram para o resultado positivo estão:
Renault Sandero: alta de 1,88%
Volkswagen Gol: alta de 1,51%
Hyundai Creta: alta de 1,39%
Na outra ponta, os modelos com maiores impactos negativos foram:
Toyota Hilux SW4: queda de 1,60%
Honda HR-V: queda de 1,19%
Volkswagen Polo: queda de 0,97%
O vice-presidente de Varejo do banco BV, Jamil Ganan, afirma que os resultados de setembro e do terceiro trimestre reforçam a desaceleração dos preços dos veículos usados. O executivo aponta que a maior oferta e a concorrência entre os modelos novos reduzem a pressão sobre os preços dos veículos usados.
O IBV Auto é um indicador desenvolvido pelo banco BV para acompanhar as variações dos preços de automóveis leves usados no Brasil. O cálculo utiliza dados da base de transações do banco e considera fatores como preço, volume de negociações, modelo, ano, região e tipo de propulsão. O indicador acompanha veículos a combustão, híbridos e elétricos.
A ponderação considera o valor total das negociações, formado pela relação entre volume e preço. Dessa forma, modelos com maior preço e maior volume de comercialização têm maior peso na composição do índice. A série histórica utiliza 2019 como ano-base, com o indicador fixado em 100.
Os índices regionais também consideram as diferenças médias de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. O IBV Auto acompanha ainda a evolução das taxas de desvalorização de veículos híbridos, elétricos e a combustão. A comparação é feita entre veículos de mesma idade e características gerais semelhantes.