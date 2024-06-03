AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Cetamina: o que é a substância ligada à morte de Djidja Cardoso
Morte

Cetamina: o que é a substância ligada à morte de Djidja Cardoso

A cetamina é um anestésico hospitalar usado em diversos países, incluindo o Brasil, com a finalidade de sedação

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2024 às 18:09
Djidja Cardoso
A ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso morreu na última semana Crédito: Reprodução @Djidjacardoso
A polícia do Amazonas investiga a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso e uma seita que a mãe e o irmão da vítima estariam envolvidos. A cetamina, droga encontrada na casa de Djidja e supostamente utilizada pela família, é um anestésico de uso humano e veterinário. Ela foi descoberta em 1962 e está na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde.
O psiquiatra José Luis Leal, da Rede Meridional, explica que a cetamina é um medicamento utilizado, principalmente, para induzir e manter a anestesia. "No entanto, há alguns anos vem sendo usada como droga de abuso, porque causa estado alterado de consciência, algumas vezes misturadas a outras substâncias como a cocaína".
O médico esclarece que a cetamina utilizada em centros cirúrgicos não tem aprovação para tratamento antidepressivo, porém há estudos demonstrando eficácia antidepressiva e ao comportamento suicida. “No entanto, é usada em dose bem abaixo das doses anestésicas, com menos efeitos adversos, inclusive menor risco de uso abusivo e nocivo à saúde”, revelou.
Atualmente há no Brasil, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a escetamina intranasal é utilizada para tratamento de depressão resistente aos medicamentos por via oral e para depressão moderada a grave, com comportamento suicida. “Mesmo em dose baixa, os pacientes podem apresentar sintomas psicóticos e dissociação, pode causar sedação, elevação da pressão arterial, náuseas e vômitos, porém na dose sub anestésica estes efeitos colaterais tendem a melhorar rápido, a cada nova aplicação". 
José Luis Leal, infectologista
O psiquiatra José Luis Leal fala sobre o uso da droga Crédito: Divulgação
"Usada em dose alta, com finalidade recreativa, há risco de desenvolver uso nocivo e dependência"
José Luis Leal - Psiquiatra
O especialista enfatiza que qualquer prescrição de medicamento exige cuidado. “Tanto a cetamina quanto a escetamina devem ser utilizadas em ambiente hospitalar, em razão do risco de pico da pressão arterial, se o paciente apresenta aneurisma ou doença cardíaca”, alerta.
Entre os efeitos colaterais apresentados pelo uso da substância, o psiquiatra avalia que depende da dose. “No caso do uso com indicação psiquiátrica, na qual utilizamos dose bem abaixo das doses anestésicas e de abuso ou dependência, há frequência mais alta de dissociação, que geralmente dura no máximo cinco minutos e não exige tratamento medicamentoso, sendo passível resolver com medidas ambientais”.
O médico afirma ainda que atualmente, existem pesquisas que buscam identificar se a psicoterapia assistida durante este tratamento resulta em melhor resultado terapêutico. Há chances do paciente apresentar náuseas, eventualmente vômitos e sedação, que dura em torno de duas horas após o final da infusão do medicamento.

Veja Também

Infecção bacteriana: entenda a condição que afetou a atriz Mônica Martelli

Febre oropouche pode matar? Doença tem sintomas parecidos com a dengue

Lançamentos do mês: 15 novidades de beleza para conhecer em junho

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro 42% no 1º turno
Imagem de destaque
Vídeo de policiais com denúncia infundada sobre urnas eletrônicas é de 2018
Imagem de destaque
Fechamento de consulados dos EUA no Brasil alimenta onda de desinformação e alarme político nas redes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados