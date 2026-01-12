AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Câncer de pâncreas: entenda doença que causou a morte da Titina Medeiros
Veja os sinais

Câncer de pâncreas: entenda doença que causou a morte da Titina Medeiros

Os sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes são dor abdominal, perda de peso, amarelidão na pele e nos olhos

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 13:44

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 jan 2026 às 13:44
Titina Medeiros
Titina Medeiros já lutava contra a doença há, pelo menos, seis meses Crédito: Reprodução @Titinamedeiros
A atriz Titina Medeiros faleceu no último domingo (11) em decorrência de um câncer de pâncreas. A atriz já lutava contra a doença há, pelo menos, seis meses. Por ser uma doença de difícil detecção e comportamento agressivo, o câncer de pâncreas figura entre os cânceres mais letais no Brasil, ocupando a sétima posição, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Para se ter uma ideia, atribui-se ao câncer de pâncreas 5% das mortes causadas por tumores, apesar de ser responsável por 1% dos diagnósticos da doença no país. “O câncer de pâncreas é um tipo de neoplasia que acontece, como o próprio nome diz, no pâncreas, quando há uma replicação celular desordenada, gerando um tumor que pode se disseminar, se espalhar pelo corpo, o que é chamado de metástase”, explica o oncologista Ramon Andrade de Mello, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia.
Segundo o especialista, os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas são obesidade, tabagismo e, muitas vezes, aqueles pacientes que têm pancreatite crônica. “É uma doença difícil de ser diagnosticada na fase precoce, por isso, o rastreio regular é fundamental, principalmente para pacientes com fatores de risco”, diz o médico. Mas, quando surgem, os sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes são dor abdominal, perda de peso, amarelidão na pele e nos olhos, o que a gente chama de icterícia, e vômitos. “Todos esses sinais podem sugerir a presença de um câncer de pâncreas”, ressalta.

O que torna o câncer de pâncreas tão perigoso?

O pâncreas é um órgão com função endócrina no controle da glicemia, produzindo, por exemplo, insulina e glucagon, e também com função exócrina, responsável pela produção de enzimas que auxiliam a digestão, sobretudo de gorduras.
O oncologista Mauro Donadio, da Oncoclínicas, explica que trata-se de um órgão constituído por glândulas, que podem sofrer mutações e dar origem a um tumor, conhecido como tumor de pâncreas. "O que o torna particularmente perigoso é o fato de, em alguns casos, apresentar um comportamento agressivo, com crescimento rápido e capacidade de se desenvolver e disseminar de forma assintomática. Dessa forma, pode surgir e se espalhar sem que o paciente perceba, levando a um diagnóstico tardio".
É considerada uma neoplasia de alto risco, tanto pela agressividade, pelo estádio avançado ao diagnóstico e, infelizmente, alguns casos a resposta dos tratamentos que temos disponíveis não são tão boas
Mauro Donadio - Oncologista
Entre os principais sinais e sintomas estão a dor localizada na região superior do abdómen, que pode irradiar para as costas, a icterícia, que pode ocorrer devido à obstrução da passagem da bile, que acontece na cabeça do pâncreas, provocando aumento da bilirrubina, olhos amarelados e coloração amarela da pele. "Além disso, podem surgir perda de peso, diminuição do apetite, indisposição e outros sintomas bastante inespecíficos, não exclusivos desta patologia".

Tratamentos

De acordo com Ramon, o diagnóstico geralmente é realizado a partir de uma tomografia que aponta a presença de uma massa no pâncreas que tem uma sugestão de malignidade. “Eventualmente, em alguns serviços, temos disponível também a ressonância magnética, que consegue visualizar melhor as estruturas dessa região”, acrescenta. “Mas o diagnóstico se confirma mesmo por meio da biópsia feita através de uma exame chamado CPRE, ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), que combina endoscopia e radiografia”, pontua o oncologista.
Uma vez diagnosticada a doença, o médico poderá recomendar o tratamento mais adequado para cada caso. “A partir dos exames, o profissional poderá definir se trata-se de uma doença operável ou não. Caso seja operável, a cirurgia pode ser indicada. Outra opção é a realização de quimioterapia seguida de cirurgia e, posteriormente, retornamos com a quimioterapia. Por sua vez, se a doença já estiver disseminada pelo organismo, a quimioterapia é usada isoladamente”, detalha o médico.
Infelizmente, trata-se de uma doença com prognóstico ruim, na maioria dos casos. “Especialmente na doença metastática, a sobrevida é curta, podendo variar, em média, de 6 a 11 meses de vida, dependendo do tipo de tratamento que é realizado. Mas, caso seja operável, o câncer de pâncreas apresenta um diagnóstico melhor”, diz Ramon Andrade de Mello.
O oncologista Mauro Donadio  diz que, quando está em uma fase inicial e localizada, a cirurgia é o procedimento obrigatório para pensar em cura. "No entanto, na maioria das situações, o tratamento demanda quimioterapia, que pode ser realizada antes ou depois da cirurgia, isso para facilitar que a cirurgia seja realmente curativa se a quimioterapia for feita antes, ou para diminuir o risco do tumor voltar, se a cirurgia foi feita depois da quimioterapia".
Nos casos mais avançados, o tratamento baseia-se sobretudo em esquemas de quimioterapia com o objetivo de controlar a doença, prolongar a sobrevida e preservar a qualidade de vida. "No Brasil, existem atualmente pelo menos três opções terapêuticas para a primeira linha, além do surgimento de novas medicações para a segunda linha. Estudos recentes apontam ainda para terapias-alvo dirigidas a mutações específicas identificadas no tumor de pâncreas avançado", diz o médico.
O diagnóstico precoce é muito importante, pois aumenta a probabilidade de cura se a doença for detectada numa fase inicial, permitindo uma abordagem com intenção curativa. "Mesmo quando a patologia já se encontra num estádio mais avançado, o início rápido do tratamento favorece um melhor controle da evolução, maior tolerância às terapias e, consequentemente, um aumento na taxa de sobrevida e aumento da qualidade de vida", finaliza Mauro Donadio.

Veja Também

Linfoma de Hodgkin: entenda os sinais do câncer que matou Isabel Veloso

Câncer de mama: entenda caso da neta de Carlos Alberto de Nóbrega aos 24 anos

"O Espírito Santo vive uma epidemia do câncer de pele", diz dermatologista

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acompanhe o dia de votação no Espírito Santo - Eleições 2026
Eleições 2026: acompanhe o dia de votação no ES em tempo real
Imagem de destaque
Justiça Eleitoral manda soltar Daniel da Açaí
80% dos eleitores garantem que voto para governo estadual é definitivo.
Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados