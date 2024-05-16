Câncer de ovário: saiba como identificar os principais sintomas

Dores na região pélvica, nas costas ou nas pernas são alguns dos sintomas Crédito: Shutterstock

Quando o assunto são tumores que atingem as mulheres, é comum que venham à mente o câncer de mama e o de colo do útero, enquanto o câncer de ovário muitas vezes nem é mencionado.

No entanto, a doença apresenta duas características bem específicas que demandam atenção especial: ele geralmente não manifesta sintomas em estágios iniciais e não existe, hoje, um exame específico para sua detecção precoce.

Em decorrência desses fatores, o câncer de ovário figura como a principal causa de morte entre os tumores ginecológicos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados mais de sete mil casos do tumor maligno para cada ano do triênio 2023-2025 no país. Na região Sudeste, este é o sétimo tumor mais incidente, correspondendo a um risco estimado de 6,62 novos casos a cada 100 mil mulheres.

A oncologista Aurenivea Cazzotto, da Ellas Oncologia, explica que a doença costuma ser silenciosa. No entanto, mesmo assim, é preciso se atentar para sintomas que persistem por semanas.

“Quando a doença está avançada, a paciente pode ter dor ou desconforto abdominal (gases, cólica, inchaço, empachamento), náusea, diarreia, constipação, perda de peso inexplicável, sangramento vaginal anormal, cansaço e dor durante a relação sexual", alerta a especialista. A médica reforça que a doença geralmente se manifesta no período posterior à menopausa, mas também pode acometer jovens.

A oncologista Aurenivea Cazzotto diz que a doença costuma ser silenciosa Crédito: Divulgação

"As mulheres devem estar atentas aos fatores de risco, manter o peso corporal saudável e consultar regularmente o seu médico, principalmente a partir dos 50 anos" Aurenivea Cazzotto - Oncologista

Causas da doença

Apesar de não haver uma causa única conhecida para o câncer de ovário, alguns fatores de risco podem contribuir para o seu desenvolvimento. “A maioria dos casos é esporádica, porém, há algumas mutações genéticas hereditárias que aumentam o risco de desenvolver câncer de ovário (a mais conhecida é a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2), e precisam ser acompanhadas regularmente por serviço especializado em oncogenética”, aponta Aurenivea.

Além disso, fatores como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, histórico familiar da doença e questões reprodutivas também merecem atenção.

Veja os principais sintomas

O câncer de ovário em seus estágios iniciais não apresenta sintomas específicos. Mas, à medida que o tumor cresce, pode causar:﻿

Inchaço no abdômen;





Dores na região pélvica, nas costas ou nas pernas;





Náuseas;





Indigestão;





Gases;





Funcionamento anormal do intestino (prisão de ventre ou diarreia);





Perda de apetite e de peso sem razão aparente;





Sangramento vaginal anormal, especialmente depois da menopausa;





Dor na relação sexual.

O tratamento dependerá do tipo de tumor e estágio da doença. “Geralmente, o tratamento inclui cirurgia e quimioterapia (venosa e oral)”, diz a médica. Além disso, a opção terapêutica vai considerar também a extensão do câncer, a idade e as condições clínicas da paciente.