Câncer de colo de útero: veja as causas e os sintomas

Ao longo deste mês, é realizada a campanha ‘Março Lilás’, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino, doença causada por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina no Brasil. No entanto, ele pode ser evitado e, até mesmo, tratado.