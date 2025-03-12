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Capacete de LED capilar

Cabelo: entenda como funciona o equipamento utilizado por Letícia Sabatella

O capacete de LED capilar é um dispositivo que emite feixes de luz de baixa intensidade e é utilizado para auxiliar no tratamento capilar, estimulando o crescimento de novos fios de cabelo

Publicado em 12 de Março de 2025 às 20:20

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 mar 2025 às 20:20
Letícia Sabatella
Letícia Sabatella está utilizando o capacete de LED capilar Crédito: Reprodução @leticia_sabatella
A atriz Letícia Sabatella compartilhou em suas redes sociais que está utilizando o capacete de LED capilar como parte de um tratamento para promover o crescimento dos fios de seu cabelo. A atriz mostrou aos seguidores o momento em que o médico Leandro Lucena coloca o equipamento no seu couro cabeludo.
"A ideia dele é vasodilatar as vasos sanguíneos para estimular as células do bulge capilar", explicou o médico. A atriz também revelou o que tem achado do tratamento. "E o cabelo da minha juventude está voltando. Após anos de cortes, experimentações e apliques. Por conta de um tratamento completíssimo".

Entenda o que é

O capacete de LED capilar é um dispositivo que emite feixes de luz de baixa intensidade e é utilizado para auxiliar no tratamento capilar, estimulando o crescimento de novos fios de cabelo.
"A terapia com luz de LED, também chamada de fotobiomodulação, utiliza feixes de luz em comprimentos de onda específicos que penetram no couro cabeludo. Essa luz estimula a circulação local (aumentando o fluxo sanguíneo por meio da vasodilatação) e também ativa os folículos capilares — especialmente a região conhecida como 'bulge', que é a parte viva do folículo. Com isso, as células dos folículos entram na fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios", explica a dermatologista Natasha Nogueira, da Dermaskin.
Natasha Nogueira
Natasha Nogueira explica como funciona o aparelho Crédito: Divulgação/ Natasha Nogueira
Ele pode ser usado por qualquer pessoa que tenha o couro cabeludo íntegro, ou seja, sem feridas ou lesões
Natasha Nogueira - Dermatologista
As sessões duram cerca de 15 minutos e são totalmente indolores. "O capacete de LED é considerado um tratamento complementar. Para melhores resultados, ele costuma ser associado a medicamentos de uso tópico, oral e, em alguns casos, outras técnicas, inclusive injetáveis, sempre com orientação médica".

Tratamento

A dermatologista Renata Bortolini conta que o capacete de LED é utilizado no tratamento da queda de cabelo, inclusive para a calvície genética. "No consultório, uso o capacete associado a sessão de laser ou microagulhamento capilar. Existe uma versão em boné que pode ser usado pelo paciente em casa".
O capacete vem com lâmpadas que emitem luz em um comprimento de onda específico para estimular as células do folículo piloso, a nossa fábrica de cabelo no couro cabeludo, além disso também dilata os vasos locais aumentando a chegada de nutrientes e das medicações aplicadas.
Renata Bortolini
Renata Bortolini explica como funciona o tratamento Crédito: Divulgação/Renata Bortolini
É um tratamento indolor, não invasivo e com laser de baixa frequência que também pode ser usado durante a gestação
Renata Bortolini - Dermatologista
A médica conta que a associação do capacete de LED ao laser e ao microagulhamento capilar aumenta a permeabilidade das medicações aplicadas e estimula as células do bulbo capilar a aumentar sua atividade para a produção de fios.

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