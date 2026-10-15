Bronquiolite em bebê é grave? Entenda os sintomas e como tratar

Coriza, tosse e nariz entupido são sintomas comuns em bebês, mas também podem ser os primeiros sinais de bronquiolite. A doença atinge as pequenas vias aéreas dos pulmões e pode causar chiado e dificuldade para respirar.





A bronquiolite é uma infecção respiratória aguda que costuma ser causada por vírus, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) o principal agente transmissor. O quadro geralmente começa de forma leve, imitando um resfriado comum, mas pode se intensificar ao longo da primeira semana.





"A bronquiolite geralmente começa com sintomas semelhantes aos de um resfriado, como coriza e tosse, e pode evoluir para chiado e dificuldade para respirar. Os sintomas costumam ficar mais intensos entre o terceiro e o quinto dia de doença e, depois, tendem a melhorar gradualmente", explica a pediatra Sandra Amorim, da Bluzz Saúde.





A bronquiolite pode ser grave, especialmente em bebês muito pequenos (menores de 6 meses). Porém, na maioria dos casos, a infecção evolui de forma leve a moderada e melhora em cerca de uma a duas semanas com cuidados de suporte em casa.





A pediatra explica que a gravidade da bronquiolite varia de acordo com a resposta do organismo e a idade da criança. "O principal risco é o comprometimento da respiração, o que exige monitoramento constante da família em relação aos sinais de esforço respiratório (como costelas marcadas ao respirar ou batimento das asas do nariz)".