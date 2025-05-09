Bebidas proteicas: conheça os benefícios e as melhores opções para a dieta

Bebidas proteicas contém uma quantidade significativa de proteínas Crédito: Shutterstock/ Monkey Business Images

As bebidas proteicas ganharam popularidade entre atletas, praticantes de atividades físicas e até mesmo para quem busca uma opção rápida e prática para complementar a dieta. Mas, afinal, elas são realmente benéficas para a saúde? Quais os cuidados necessários ao consumir esses produtos?

Basicamente, essas bebidas são suplementos líquidos que fornecem uma concentração de proteínas , um macronutriente essencial para diversas funções do organismo, como a construção e reparação muscular, produção de enzimas e hormônios, e até mesmo na sensação de saciedade. Essas bebidas podem ser à base de diferentes fontes de proteína.

"Bebidas proteicas são aquelas que contém uma quantidade significativa de proteínas , são feitas com o objetivo de aumentar a ingestão desse macronutriente. São encontradas geralmente em forma de shakes, smoothies e bebidas prontas para tomar e podem ser preparadas com diferentes fontes de proteínas", explica a nutricionista Caroline Ribeiro.

A profissional conta que essas bebidas não são consideradas pré-treino líquidos porque a proteína demora a ser digerida e nem sempre é a melhor opção para ser consumida antes do treino. "Entre os benefícios, elas são práticas, saborosas e pouco calóricas, e conseguem fornecer um bom aporte de proteínas de forma simples. O que pode ajudar na manutenção de massa muscular, controle da fome e recuperação no pós-treino".

Caroline explica que a absorção vai depender do tipo de proteína utilizada. "No mercado temos mais opções com o whey protein (proteína do soro do leite), que é considerada uma proteína de rápida absorção. Também temos opções com proteínas vegetais (ervilha, arroz, soja), que são digeridas de forma mais lenta em comparação ao whey, mas ainda assim oferecem uma boa absorção. E também temos alguns produtos novos em que é utilizada a proteína de colágeno. A velocidade de absorção vai variar da combinação com outros nutrientes presentes no produto".

Caroline Ribeiro explica os benefícios da bebida Crédito: Divulgação

Os suplementos em pó conseguem garantir uma absorção mais rápida comparados às bebidas proteicas porque elas têm uma maior proporção de proteínas em comparação aos outros nutrientes Caroline Ribeiro - Nutricionista

A nutricionista ressalta que o mais importante é considerar o total de proteínas consumidas ao longo do dia, por isso a recomendação é a ingestão em doses divididas durante as refeições, por dia.

Como incluir a bebida rotina?

As bebidas proteicas podem ser consumidas nos dias corridos, no café da manhã, lanche da tarde ou como pós-treino. Uma dica é usar em combinação com outros alimentos para complementar a refeição, como frutas, castanhas e frutas secas.

A bebida pode ser consumida por qualquer pessoa saudável que não tenha recomendação de restrição no consumo de proteínas. Assim como praticantes de atividade física e idosos. E pode ser usadas como parte de uma dieta equilibrada para pessoas que buscam reduzir o peso.

"Já pessoas com doenças renais que precisam de um controle rigoroso da ingestão de proteínas, devem consumir somente com a prescrição e orientação de um profissional. Para pessoas com alergias e intolerâncias, é importante observar a presença de caseína e lactose na composição", diz Caroline Ribeiro.

A bebida não substitui uma refeição, mas pode ser usada para complementar o lanche. A nutricionista dá dicas para escolher as melhores bebidas proteicas.