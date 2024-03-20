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Faz sucesso

BBB 24: entenda os possíveis cuidados de Raquele com a pele do rosto

A pele negra tende a envelhecer mais lentamente do que os outros tipos de pele

Publicado em 20 de Março de 2024 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2024 às 18:55
Raquele Cardozo
A pele da capixaba é lisinha e sem manchas Crédito: Reprodução @Raquele.cardozo
A capixaba Raquele Cardozo foi eliminada do BBB 24. Mas, fora da casa, ela continua fazendo sucesso. Além de sua voz, na última festa ela cantou o hit de Marília Mendonça, é a sua pele do rosto que tem chamada atenção do público. 
A ex-BBB Juliete foi uma das pessoas que elogiaram a capixaba."Eu estou impressionada com a pele da Raquele (parece que é de mentira de tão lindaaaaa…) Em peles como a minha ou de outras pessoas a luz do teto mostra todos os poros e na dela nem parece ter poros. Além de maquiar muito bem, né?", disse. 
A pele negra tende a envelhecer mais lentamente do que os outros tipos de pele. E isso ocorre devido à maior quantidade de melanina, que oferece certa proteção contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV), principal fator de envelhecimento da pele. 
"A pele negra tem uma genética boa no sentido do envelhecimento.  Ela demora mais a envelhecer justamente porque a melanina concentrada faz essa barreira contra o envelhecimento. Ela envelhece também, mas comparativamente com a pele branca, demora mais para envelhecer. E a pele da Raquele é boa mesmo, inclusive por ser uma menina jovem", diz a dermatologista Karina Mazzini.
A pele da capixaba é lisinha e sem manchas. E Raquele revelou que o segredo é usar hidratante facial e protetor solar. "Ela já faz um bom skincare. O segredo para ter uma pele boa é uma boa limpeza. Higienizar bem a pele, escolher hidratantes indicados para o tipo de pele, além do uso de filtro solar. Pele negra precisa usar filtro solar e eu indico o produto sempre acima de 30", diz a médica. 
A dermatologista conta que, ao contrário do que muita gente pensa, a pele negra é mais fácil de manchar. "Tem muita melanina, então se tiver acne fica com mancha mais escura que a pele, se tiver uma foliculite fica mais escuro. Se o paciente negro pega muito sol, ele também pode manchar. A pele negra tem muita melanina que protege a pele contra as queimaduras de sol, mas uma coisa que eu digo, pele negra precisa usar filtro solar também, justamente para evitar manchas e outros transtornos", finaliza.
Raquele passou por uma série de tratamentos estéticos horas após ser eliminada do BBB 24. A doceira apareceu com uma máscara facial e realizando um tratamento nos lábios.

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